‘Estoy preocupado y me ocupo más de eso’: Osorio tras nueva derrota

Este domingo, América de Cali perdió por la mínima diferencia contra el Junior de Barranquilla, por la octava jornada del todos contra todos, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez con anotación de Luis ‘Cariaco’ González. El técnico Juan Carlos Osorio posterior a la derrota analizó el partido de sus dirigidos contra el elenco ‘tiburón’.

“Me parece que si analizamos el juego desde el punto de vista ecosistema y la autoorganización que deben tener, los jugadores al momento de disponer de la pelota o no, todavía tenemos falencias producto de jugadores muy jóvenes, que no tienen muchos partidos en profesionales y menos en un club grande o con historia como América”.



Luego añadió el entrenador risaraldense: “seguiremos y continuaremos tratando de mejorar, creo que al final y analizando desde el punto de vista superioridad numéricas y desequilibrios, ellos supieron desequilibrar el juego en el tercio medio con el juego de un doble pivote, el caso de Yesus; nosotros tratamos de hacerles superioridad numérica con el descenso de Luis, no se pudo, reconozco que Luis no está al 100%, más adelante seguramente lo estará y bueno tendremos una próxima oportunidad de competir contra ellos de igual a igual”.



Habló de la preocupación de no conseguir buenos resultado: “estoy preocupado y me ocupo más de eso, llevamos cinco partidos sin victoria, vamos a tratar y hacer todo lo posible por tener una buena semana para prepararnos para el próximo partido contra Once Caldas y lograr esa anhelada victoria con jugadores jóvenes, que a futuro van a ser importantes para la institución; reitero, creo que estamos utilizando el recurso humano que se nos dio de la mejor manera y ese es el proyecto deportivo con el que estamos ilusionados y seguiremos trabajando”.



Al final fue interrogado por el arbitraje contra Junior: “creo que dentro las modificaciones-sugerencias-mejoramiento que le podemos hacer al futbol colombiano, es sin lugar a dudas que es el arbitraje, porque yo creo que primero debe ser muy bien remunerado y segundo me parece a mí que debería tener más participación de exjugadores profesionales, que les interese de pronto involucrarse por ese aspecto, porque indiscutiblemente que es un juego donde hay muchos duelos, hay mucha competitividad y si uno nunca lo ha jugado, es muy difícil de relacionarse, de entenderlo, creo que hoy no fue tan incidente, pero si en otras ocasiones y juegos, me ha parecido que los que deciden en el tramite de juego a veces son demasiado protagonistas y no dejan competir y esa es una de las razones por las que cuando competimos a nivel internacional, nos cuesta mucho”



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15