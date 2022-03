Osorio, revelador: habla de Iago, Vera, penaltis contra DIM y más

América de Cali comenzó una nueva semana de trabajo, en la cual terminan de preparar lo que será el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana contra Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Pascual Guerrero.



El equipo espera este miércoles revertir la serie que pierden en el global 2-1, para poder entrar a la fase de grupos del segundo torneo más importante del continente a nivel de clubes.



Este lunes hubo atención a los medios de comunicación de forma telemática en América, el que el técnico Juan Carlos Osorio analizó lo que será el juego de vuelta y el tema de los jugadores que fueron ausentes como inicialistas contra Medellín.



“Nosotros tratamos de valorar a nuestros jugadores desde sus propias condiciones, me parece que guardando las proporciones, todos los jugadores tiene la oportunidad de mejorar cada día. Juan Portilla es un buen jugador en su posición al igual que Yaliston Martínez, nosotros acá los tratamos de igual o por igual con el mismo respeto, los valoramos y tratamos de ser los más justos posibles con todos. Indiscutiblemente qué es un partido muy especial e importante para el club lo estamos preparando al detalle, el grupo está muy consciente de la situación y estamos ilusionados en qué podemos revertir la situación”.



Seguidamente resaltó el trabajo del español Iago Falque: “en Iago vemos un jugador resolutivo para jugar detrás del 9 o de falso extremo con perfil cambiado por derecha, en esas dos posiciones lo hemos estado entrenando, está recuperando su nivel y creemos que independientemente de la posición donde juegue, va a ser muy importante para el equipo”.



Mencionó las falencias que tuvo el equipo en el partido anterior en Medellín: “jugamos mucho fútbol directo desde el inicio con nuestro portero, los centrales no se sintieron cómodos conduciendo para traer, librar y encontrar al hombre libre, nuestros volantes centrales sobre todo en el primer tiempo tuvieron inconvenientes en encontrarlo, el interior del lado contrario por dónde salió la pelota jugaba muy profundo, no descendía lo suficiente para haberlo encontrado y la pelota al 9 era muy difícil de buscar y luego concretar”.



Habló de la llegada de Brayan Vera y cuando podrá estar disponible con el equipo: “Vera es un jugador muy técnico con un juego aéreo competente, tiene gran envergadura, estatura y es dominante contra la gran mayoría de extremos que pueda enfrentar, ha venido para contribuir. Entiendo que había tenido otras posibilidades y se decidió por nosotros, estamos contentos con él y va a ser importante para el torneo nuestro. Podrá estar compitiendo por un puesto en el equipo para el siguiente partido del fin de semana por liga contra el propio Medellín”.



Se le preguntó sobre si están preparando los tiros desde el punto penal: “hasta el momento no, mañana es la última sesión y de pronto lo estamos considerando si es un mensaje positivo o no, y entendemos claramente la situación de las faltas de 11 metros. En los entrenamientos es un gesto técnico, en los partidos es un estado emocional, por eso no le damos una importancia superlativa, simplemente pensamos que demos de tratar las pelotas detenidas incluyendo el penalti, no como tarea principal del entrenamiento, porque no pensamos que vamos a llegar a esas instancias, sin embargo y de ser así, vamos a tener muy buenos cobradores”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15