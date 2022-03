‘Me disculpo con toda la gente americana’: Juan Carlos Osorio

América de Cali cayó derrotado en condición de local 1-3 contra Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 11 de la liga colombiana en el Estadio Pascual Guerrero. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no tuvieron la mejor de las noches y así lo reflejó el estratega en rueda de prensa.



“Me parece que es un día para hablar de culpables y responsables, si nuestra gente en un porcentaje quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad, al final en nuestro país es así, siempre que hay caos y crisis, hay que buscar un culpable, no las razones del por qué. Si vamos a hablar de responsables ya lo dejaré a criterio de cada uno”.



Habló de que la alineación no fue por rotación: “es la fecha 11 y terminamos jugado con un debutante Brayan Vera, con un segundo debutante Edson Acevedo y terminamos jugando Brayan Medina, que no ha jugado e iniciado ningún partido. Esneyder mena es mi decisión y es una decisión táctica, pero las tres anteriores son dediciones forzadas por la situación física de los demás”.



Nuevamente habló de la culpabilidad y lo que se deben replantear: “perdemos y tenemos dos opciones de penalti, no le estoy echando la responsabilidad Adrián, lo que se está buscando es un culpable y no la responsabilidades de lo que pasó en el juego, entonces yo soy el culpable de todo. Necesitamos replantearnos todo, el día a día, lo que estamos haciendo bien y lo que no, pero que les quede claro a todas las personas, para bien o para mal, que me sigan silbando o no, que hoy no fue un tema de rotación”.



Destacó el trabajo de los jugadores jóvenes y se disculpó con la hinchada: “estos jugadores jóvenes son el presente y el futuro del América y me correspondió a mí, como tal yo vengo y doy la cara acá, quedo orgulloso que con lo que hicimos hoy en el segundo tiempo nos dio para dos penaltis y para empatar el partido, me disculpo con toda la gente americana, que me silben o que pidan la salida mía está bien porque están en todo su derecho”.



Mencionó que se debe corregir temas de la parte física: “la preparación física como tal no existe, tiene que ir de la mano en el día a día, en el trabajo y el juego, y lo que se persigue con lo que estamos haciendo ahora, es que los jugadores mejoren en la producción de fuerza, en la reducción de fuerza, en los giros, los saltos, en las acciones explosivas y las jugadas más determinantes en un partido de fútbol, el jugador colombiano no está enseñado a eso, guardando el respeto al trabajo de los jugadores”.



