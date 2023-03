¿A Osorio le queda chico el FPC? 'Lo mejor es buscar en el extranjero'

Juan Carlos Osorio reapareció con sus profundas reflexiones sobre el nivel del fútbol colombiano y el siempre espinoso asunto de su futuro profesional.

Con la autoridad de un multi campeón local y además mundialista, el risaraldense empezó por el nivel del fútbol profesional colombiano, que en el pasado ha criticado con dureza.



Su molestia sigue siendo que en el país se repiten la estrategia de las transiciones de defensa ataque y se rechaza la idea de controlar el juego en todas su facetas: “En Colombia no vemos un gol después de una secuencia de 12 pases”, dijo en charla con Gente, pasión y fútbol por Telemedellín.

¿Y no es lo que caracteriza el juego de Millonarios?: “Trata… Cuando hay un gol de vez en cuando lo ponen como los mejores. Acá no vengo a hablar de X ni de Z para que salgan a decir que estoy detrás de este equipo. Yo quiero un proyecto deportivo fuera de este país. Pero sí quiero que en mi país juguemos diferente, todos jugamos en transición de defensa a ataque, en eso somos muy buenos”.



¡Momento! Entonces ¿está descartada la idea de volver a dirigir en la Liga, tras la amarga experiencia en América de Cali? “Estoy analizando todas mis oportunidades porque quiero un proyecto que tenga tres elementos fundamentales. En este momento lo mejor para mí y mi familia es buscar en el extranjero”, explicó con franqueza. Y sí, el medio local ya no es lo suyo...



Y es que tan lejos está el fútbol local de su estilo que ojo a su impactante confesión: “Hoy (domingo) la decisión era ver Real Madrid vs. Barcelona, a la misma hora jugaban Leones vs. Tigres en Bogotá y ahí tengo un sentimiento (juega el hijo), pero si me dan a elegir en el fútbol internacional y el fútbol de acá, veo el de allá”.



La distancia que marca entre el fútbol de Europa y el de acá es sideral: “Yo creo que a cualquier persona que usted le pregunte, le encantaría dirigir en el exterior porque es el fútbol mas competitivo que ha. Todos (los clubes) tienen su propia sede y su propia cancha. Acá no hay eso. Si llueve, no prestan la cancha y los muchachos terminan en el gimnasio”, lamentó.