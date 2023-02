¿A qué equipo iría? Juan Carlos Osorio volvería a dirigir en el FPC

Después de salir del América de Cali a inicios del 2022, La actualidad del técnico colombiano Juan Carlos Osorio no es la mejor, debido a que no ha logrado arribar a ningún otro equipo desde ese entonces, aunque estuvo en el Mundial de Qatar con México tras invitación de Gerardo Martino, pero no ha logrado tener protagonismo como entrenador principal.



Sin embargo, tras un año largo de no dirigir en propiedad, el descanso de Osorio estaría por acabar y de acuerdo a información del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez en RCN Radio, el ex técnico de América estaría contemplando su regreso al fútbol colombiano, aunque no confirmó a qué equipo llegaría.



"Osorio está dando vueltas. Así es, alístense porque regresa el gran Juan Carlos Osorio. Va a regresar. No les digo a dónde, pero regresará a dirigir dentro de muy poco tiempo”, fueron las palabras contundentes de ‘Pacho’ Vélez.



Por el momento, habrá que esperar en qué equipo podría recalar Juan Carlos Osorio, pues aún no hay técnicos descabezados en el fútbol colombiano, aunque con tres fechas jugadas, ya puede haber algunos candidatos a salir y el técnico podría aprovechar para negociar.





Hay que recordar que el rendimiento de Juan Carlos Osorio en su última etapa como técnico en América no fue la mejor, debido a que terminó con un rendimiento del 38% en 49 partidos dirigidos y además, no cosechó ningún título.