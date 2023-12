Los que quieren a Juan Camilo Portilla en Argentina: ¿Cuál elegir?

América de Cali intenta estabilizar la nómina con la que buscará revancha en 2024, tras unos cuadrangulares francamente decepcionantes.

Y a la hora de las decisiones lo importante es limpiar primero la casa, es decir establecer quiénes se quedan y quiénes no.



Para empezar, habría que decidir qué sucederá con Juan Camilo, una ficha más que clave para el técnico Lucas González pero quien, justamente por su buen nivel, estaría en carpeta de grandes del continente.



Portilla, de hecho, está incluso en el radar de Selección Colombia, equipo en el que no ha podido estar a pesar de tener dos llamados, en ambos casos por lesión.



¿Quiénes lo buscan? El primero sería Racing de Avellaneda, que cuenta con Juan Fernando Quintero y Roger Martínez. Según el diario El País de Cali, habría conversaciones en curso con el entorno del jugador. El otro sería Boca Juniors, que no hace todavía una oferta oficial.



Vale recordar que en el pasado hubo interés de otro argentino, Talleres de Córdoba, pero le negociación no llegó a buen término. El otro interés fuerte fue México, concretamente del equipo Pachuca, que avanzó mucho pero no llegó a firmar.

​

De esta manera, es claro que América debe prepararse para ver salir a una de sus figuras. Su nivel lo tiene en vitrina.