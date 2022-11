Portilla y su confianza de poder ganar y recomponer camino de América

América de Cali terminó su preparación para recibir este martes al Independiente Medellín, por la segunda jornada del cuadrangular B del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Pascual Guerrero. En el cual, el cuadro americanista llega urgido de puntos al caer en la primera jornada contra Águilas Doradas en Rionegro.



Sobre esa situación, el mediocampista Juan Camilo Portilla, habló de lo que deben hacer para recomponer el camino: “ganar es la única opción que tenemos, esto ya pasó, es doloroso empezar así, pero sabemos que tenemos poco tiempo para recomponer lo que pasó. Debemos ser inteligentes y en tan corto periodo poder estar atentos, siendo conscientes que cometimos errores”.



Sabe que no pueden dejar escapar más puntos: “debemos corregir, porque el margen de error es muy poco en estos partidos tan cortos. Hay que ser inteligentes, saber que hay un camino por delante y tenemos la obligación de ganar en nuestra casa con nuestra gente”.



De la derrota en Rionegro dijo: “las indicaciones siempre están claras, pero los jugadores somos los que tenemos que tener la iniciativa de poder desarrollar eso que nos indican o trabajamos. En el primer tiempo contra Águilas de pronto la actitud y concentración no estuvo al 100%, que es una cosa en la que nosotros hemos venido siendo muy fuertes en esa concentración”,



Añadió: “a los equipos les cuesta hacernos goles y en ese partido no fue así, no estuvimos concentrados desde el primer tiempo. La idea está y a lo largo de este torneo, la hemos venido desarrollando con esa solidez defensiva, concentración, pero en el primer tiempo nos constó. En el segundo tiempo, intentamos un poco más con la circulación del balón, pero nos costó no salir concentrados”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15