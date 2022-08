Portilla: ‘Somos un equipo grande, que tiene que salir a proponer’

Este domingo, América de Cali tendrá un reto bastante importante al recibir de local al Junior de Barranquilla, por la fecha 8 de la liga del segundo semestre, en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 3:30 de la tarde. Sobre el compromiso, el volante Juan Camilo Portilla, referenció el nivel del rival.

“Es un equipo muy duro y competitivo. Tiene jugadores rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención. En la mitad de la cancha tienen jugadores que recuperan muy bien el balón y son agresivos, entonces es ser inteligentes, saber que no es sencillo y ponerle una buena intensidad al partido”.



Fue interrogado sobre cómo se ha sentido con Carlos Sierra en la zona medular del campo, a lo que respondió que “me he sentido bastante cómodo con Sierra, que nos hemos complementado de muy buena manera y pienso que en el sistema que estamos implementando, es ser ese jugador que pueda organizar y sacar al equipo. Sabemos que Sierra es un jugador que tiene otras condiciones, más llegada al área y más gol”.



Contó cómo está en la parte física con el pasar de los partidos: “la verdad muy bien, porque ya he venido cogiendo nuevamente esa forma física, los primeros partidos venía de mi lesión que sea como sea cuesta. Ahora con el pasar de los partidos físicamente me he sentido mucho mejor y desde la posición, la verdad que bastante cómodo”.



Se mostró contento con el regreso del público al Pascual: “felices porque esa es la motivación de nosotros, tener a nuestra gente aquí en casa. Es importante ese apoyo, volvemos a casa, pero en otras ciudades también la gente nos hace sentir ese apoyo incondicional que tienen por el equipo”.



Sobre la propuesta de juego dijo que “tenemos que atacar, estamos en casa donde debemos proponer y como decía, somos un equipo grande, que tiene que salir a proponer para enfrentar a cada equipo. Es prioridad conseguir esos tres puntos que nos van a ubicar bien en la tabla y saber que también tenemos dos partidos menos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15