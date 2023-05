¿Quién reemplazaría a Viera? Chunga y otras figuras de Liga en la mira

Este viernes se conoció que en medio del "revolcón" que prepara Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en Junior, el nombre de Sebastián Viera aparece entre las bajas. El técnico le habría informado al arquero uruguayo que no está en sus planes y ya habría seleccionado a figuras de Liga BetPlay como sus posibles reemplazantes.



La información fue entregada en ESPN por la periodista Melissa Martínez, quien aseguró que Sebastián Viera "regresará de una forma atípica" a los entrenamientos, puesto que 'Bolillo' no lo quiere para el segundo semestre y si se quedará si aceptar ser alternativa. Posiblemente, tercer arquero.



"Le confirmaron que ‘Bolillo’ no lo va a tener en cuenta en el segundo semestre. Eso quiere decir que Viera estará en libertad de decidir si quiere quedarse para ser alternativa en Junior", mencionó.



Según Melissa, la noticia tomó por sorpresa a Viera, quien pensaba que sería pieza fundamental en la conformación de la plantilla para 2023-II. El capitán de 40 años, quien lleva 12 vestido de rojiblanco, no renueva con Junior desde 2020 y su contrato va hasta diciembre de 2023.



Sin embargo, en una entrevista a El Heraldo hace un par de meses, el uruguayo había advertido que lo más posible era que no siguiera en el club, sin embargo, no se esperaba que fuera antes de ese tiempo. Ahora todo pasa por sus manos pero lo más probable es que no se quede a ser animador en Junior.

Además de conocerse sobre la inminente salida de Viera del Junior, la periodista también informó en Twitter cuáles serían sus posibles reemplazantes. Aunque ya se había conocido de la posibilidad de José Luis Chunga, también mencionó al arquero del DIM, Andrés Mosquera Marmolejo, y al guardameta de Águilas, José Contreras. Todos han sido figuras con sus equipos este año (dos están peleando cuadrangulares y otro disputa Libertadores), así que Junior tendrá que esperar.



Respecto a Chunga, el jugador dio una reciente entrevista en la que mencionó el tema Junior. "Por lo que ha representado para mi vida, Junior es el equipo de mi corazón, pero nunca me cierro a cualquier puerta que se me abra".