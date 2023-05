¿América? ¿Cali? ¿Junior? Chunga confesó desde qué equipo lo llamaron

Antes de la lesión que sufrió en el remate de la fase regular, donde Alianza Petrolera sentenció su clasificación a Cuadrangulares Semifinales, José Luis Chunga era uno de los arqueros con mejor presente en la Liga BetPlay. Su nombre ha venido sonando como posibilidad para clubes como América, Deportivo Cali y Junior, entre otros.



En una reciente charla con Zona Libre de Humo, programa radial de Cali, el barranquillero de 31 años confesó cuál fue el club que lo llamó a preguntar por condiciones, y dejó claro que su presente está en Alianza Petrolera y en los Cuadrangulares, por lo que espera definir su situación después del 15 de junio, una vez termine contrato.



"Una llamada no significa nada, eso no quiere decir que yo me vaya a ir para algún lado", mencionó Chunga sobre la llamada que recibió por parte de un equipo de Liga BetPlay. ¿Deportivo Cali? ¿América? ¿Junior? ¿Santa Fe? Lo han vinculado como posible fichaje de varios equipos en Colombia.



"Mi contrato con Alianza finaliza el 15 del mes que viene. Hace un par de semanas hubo una llamada. Yo representante no tengo, es simplemente una persona que me está ayudando. A él lo llamaron de Deportivo Cali para preguntar mis condiciones y del tema contractual", destacó.



Y agregó que "Ahora tengo la cabeza puesta en los Cuadrangulares con Alianza Petrolera, en las finales y en el presente del equipo. Después del 15 de junio voy a analizar junto a mi familia qué decisión voy a tomar".



De igual manera, el nombre de Chunga fue vinculado en la última semana al Junior y se habló incluso de conversaciones para su regreso. Al respecto, el arquero dijo que "Por lo que ha representado para mi vida, Junior es el equipo de mi corazón, pero nunca me cierro a cualquier puerta que se me abra". Un claro guiño para el rojiblanco.



Finalmente, José Luis Chunga se mostró agradecido con Alianza Petrolera y habló del partido del domingo ante Nacional, en el que podría regresar tras superar la lesión en la última semana. "Alianza me dio esa confianza y esa estabilidad que uno quiere como jugador. El momento es bueno, queremos seguir generando más alegrías a la gente, a la institución, esperamos este domingo poder respaldar a mis compañeros".