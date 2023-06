Junior tomó decisión sobre Chunga: ¿Volverá o prefieren otro arquero?

Reforzar la posición de arquero, y más tras la salida del ídolo Sebastián Viera, es la obsesión del técnico del Junior, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Han sonado nombres como Andrés Mosquera Marmolejo del DIM, José Contretas de Águilas Doradas y Facundo Cambeses, argentino que juega en Banfield. Sin embargo, todavía no hay luces del reemplazante de Viera.



Entre los tantos rumores apareció el nombre de José Luis Chunga, un "viejo conocido" en el rojiblanco y quien actualmente se destaca con Alianza Petrolera en los cuadrangulares semifinales. Pese al deseo de algunos en Barranquilla y del mismo Chunga, quien mencionó que Junior era su casa, el club prefirió descartarlo.

En charla con El Vbar, de Caracol Radio, el mismo jugador mencionó que "Hace unos días me contaron que habían hablado del tema y notificaron que ya no era prioridad en Junior. Uno entiende eso y todas esas decisiones son respetables".



Y reconoció que su salida de Alianza Petrolera no se da por dinero. Simplemente eligió no renovar y buscar otro camino. "No pasa por temas de dinero. Son otras cosas de las cuales me he cohibido o aguantado para hablar por el momento en el que estoy y el de mis compañeros, Después hablaré de eso, pero no es por temas de dinero".



A Chunga no le faltan interesados en Colombia y se ha especulado con el posible interés de clubes como América, Deportivo Cali y Santa Fe. Al respecto, el barranquillero de 31 años dijo que "Todo el mundo especula que Junior, América, Cali, pero en realidad el futuro para todos nosotros es incierto. Estoy viviendo un momento lindo y de manera especial, después que acabe esto Dios decidirá dónde voy, si acá en Colombia o afuera".



Su deseo de ir al exterior está latente, así como las ganas de mantenerse en el radar de Selección Colombia. "No es ningún pecado querer irse al exterior. Si le preguntas a cualquier jugador del fútbol colombiano cuál es su sueño, como plan de vida y familia es ir a jugar al exterior para tener un bienestar".