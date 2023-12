Nuevo pretendiente dispara cotización de Enamorado: ¿y Junior, qué?

¿Qué será de la vida de José Enamorado? En eso está en este fin de año, decidiendo cuál será su rumbo pues, aunque suene a 'inocentada', sigue sin firmar su próximo contrato.

Lo bueno es que su cotización, tras ser decisivo en la décima estrella del Junior de Barranquilla, está en alza y no le faltan propuestas. Lo no tan chévere, que mientras su plan A sigue agitando el mercado, su caso sigue en el limbo.

El asunto es claro: El club 'tiburón' no tiene duda sobre la necesidad de mantenerlo en la plantilla pensando en la defensa del título y, más que nada, en la Copa Libertadores 2024, en la que partirá desde la fase de grupos directamente. Un jugador con su talento y con solo 24 años es una apuesta de presente y futuro.

Sin embargo, hay que negociar con Real Cartagena un traspaso definitivo y ahí es donde no han fluido las cosas a la velocidad que él quisiera. Pero en las últimas horas un pretendiente inesperado apareció, lo que podría ser la quinta velocidad que se espera para concretar su futuro.

Según informó el periodista Pipe Sierra, a Leonel Álvarez le interesa un extremo con las calidades de Enamorado y por eso se ha lanzado al mercado por él.

"Pereira acaba de enviar una oferta formal a Real Cartagena por José Enamorado (24) y entra en la carrera por el extremo. Económicamente es buena. Junior aún no envía la oferta para comprar al jugador. Siguen dialogando", aseguró.

Se sabe que al equipo cartagenero habrían llegado consultas desde Brasil y Estados Unidos, pero parecía que nada hacía mover al jugador del Junior de Barranquilla, donde se ganó un lugar de privilegio y aparte, con los nuevos fichajes, parece tener más y mejores socios para disparar su nivel.

Pero la aparición del Pereira en escena puede ser la alerta que necesita Junior para asegurar de una vez a su jugador. Habrá que ver el final de este caso, que ya pinta para novela del mercado.