Jugadores de Cali, motivados por enfrentar a Santa Fe en Liga

Este viernes, Deportivo Cali afrontó su último entrenamiento, previo al viaje a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la jornada 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. El defensor José Caldera, analizó lo que será este importante compromiso.





“El Cali debe proponer donde quiera que vaya y vamos a ir por los tres puntos con la ayuda de Dios. Será un partido parejo, somos 11 contra 11 y cada equipo tiene su potencial con jugadores diferentes. Es un partido lindo, un gran espectáculo para afrontar”.



Después contó cómo ha sido el aprendizaje en la defensa con el técnico Jorge Luis Pinto: “uno imposible no aprender con el profe. Es un señor de mucho recorrido y mundiales, entonces uno aprende mucho, cada día es un aprendizaje. En lo defensivo estamos trabajando duro para tener una defensa consolidada.



Resaltó que desde el principio, el entrenador les dio la confianza: “el profe llegó con esa actitud de darnos esa confianza y sobre todo, mucho trabajo, que eso es lo que da la confianza. Si uno trabaja bien, la tendrá y la solidez la vamos a encontrar trabajando día a día, allí se encuentra”.



Luego compareció el delantero Carlos Lucumí, quien comentó cómo esperan el partido en Bogotá: “me he sentido muy bien ahora con la llegada del profe Pinto, tenemos bien preparado el partido contra Santa Fe. Creo que a nosotros adelante nos ha insistido mucho en el rompimiento de los cuatro defensas, el desmarque y picar diagonales constante, es lo que más nos insiste a los delanteros”.



Reveló cómo se trabajó en lo mental a pesar de no tener la oportunidad de jugar hace varios partidos: “tranquilo, siempre trabajarme al máximo, así no esté convocado, para cuando me den la oportunidad no me coja mal. Si no me trabajo, será muy difícil cuando me den la ocasión y cada que me la dan, trato de hacer lo mejor para seguir teniendo una continuidad”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan