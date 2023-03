Arbitraje del FPC de mal en peor: fuerte denuncia por mal uso del VAR

El fútbol colombiano en las últimas fechas de Liga BetPlay ha generado bastantes polémicas debido a las decisiones arbitrales que se han tomado y que han terminado con el buen desarrollo de los partidos.

De hecho, en el reciente partido del clásico paisa entre Atlético Nacional y Medellín, donde hubo una roja directa a Cristian Castro por un supuesto golpe a Luciano Pons en una jugada cerca al tiro de esquina. El juez Jhon Ospina después de analizar jugadas en el VAR, decidió expulsarlo.



Con respecto a estas polémicas decisiones arbitrales, el exárbitro José Borda, entregó fuertes declaraciones en redes sociales por un posible mal uso del VAR en el fútbol colombiano y según él, los jueces experimentados no acatan las órdenes del sistema de video, en busca de sacar al actual director Sebastián Restrepo.



“Cajón a la vista. El VAR llama y árbitros como Ospina, Wilmar Roldán, Ruiz, Mosquera y Rojas, pero no le hacen caso. En Colombia cambiaron al Director de VAR y parece que a Sebastián Restrepo no le creen, o no ponen en práctica lo que enseña o, le están haciendo el "cajón" y lo quieren sacar”, dijo José Borda.



"CAJON" A LA VISTA

El VAR llama y árbitros como Ospina, Roldán, Ruiz, Mosquera y Rojas NO le hacen caso. En colombia cambiaron al Director de VAR y parece que a Sebastián Restrepo NO le creen, o NO ponen en práctica lo que enseña o, le están haciendo el "cajón" y lo quieren sacar pic.twitter.com/GBOrPFxczp — joseborda (@joseborda1) March 26, 2023





Por ahora, la Comisión Arbitral no se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que el arbitraje del fútbol colombiano en las últimas jornadas ha sido protagonista y no precisamente por el buen desempeño, sino por las polémicas decisiones que están tomando algunos árbitros.