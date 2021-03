Suárez está feliz: buen momento de Jaguares y verdugo de Millonarios

El 17 de julio del año pasado, José Alberto Suárez fue anunciado como técnico de Jaguares, equipo que aparecía comprometido en la tabla del promedio, que dirime cuál será el club que descenderá en mayo próximo.



Aunque el rendimiento no fue el mejor, con más trabajo y partidos, el comienzo de 2021 ha resultado beneficioso y el elenco ‘felino’ aparece quinto en la Liga con 17 puntos, después de ganarle por primera vez a Millonarios en El Campín. Junto a Equidad, son los únicos clubes sin tradición que aparecen entre los primeros ocho, pero aparte, el de Montería empieza a alejarse de Boyacá Chicó en la puja por no ir a segunda división.

En diálogo con FUTBOLRED, Suárez explicó sobre su equipo que “es ordenado, serio, disciplinado, trabaja los partidos, le ganamos a un equipo histórico, con unos presupuestos altísimos, que no manejamos nosotros”.



Confiesa que al lado de su asistente, Carlos Ramírez, se han concentrado en potenciar el plantel desde la parte mental, pero que son los jugadores los responsables del buen momento que atraviesan en la presente competencia.



Sobre la forma en que planificó el partido en Bogotá, dijo que “nosotros con el asistente técnico hemos conformado entre los dos un sistema de ‘scouting’, valoramos el rival desde la potencialidad y las debilidades, nosotros sabíamos que Millonarios es un equipo que cuando le reducen los espacios no tiene cómo proponer juego, en posesión, y es un equipo que se dedica a lanzar la pelota para buscar centros, entonces no evitemos que la lanzara, sino que intentamos que jugara un fútbol interior para que condicionando la apertura tuviéramos el tiempo suficiente de estar defendiendo la posición y el hombre dentro del área, y nos salió, los muchachos fueron muy juiciosos. Era una apuesta arriesgada porque de tanto balón que te tiran al área te puedes equivocar, y de hecho cuando nos equivocamos, estuvimos claros para sacarla”.



En cuanto al buen funcionamiento colectivo del plantel celeste, dijo que “el que hizo el segundo gol ayer es un pelado de 20 años (José Barragán), sin partidos profesionales, y le marcó a Millonarios en El Campín, algo muy grato para nosotros, porque lo necesitamos muchísimo”.



Acerca del delantero Pablo Rojas, el autor del otro tanto, expresó: “son seres humanos que requieren de un espacio equilibrado en el que ellos se puedan realizar, aquí le hemos dado lo que necesita y le hemos exigido también, y las cosas se han dado bien”.



De la profundidad mostrada por los costados en Bogotá, sostuvo que “es una concesión de tercer hombre que se hizo por banda, eso lo entrenamos muchísimo acá, después, el centro y el remate ya es del resorte del jugador, pero la confección de la jugada se entrena a diario”.



Cómo ha hecho para hacerlos olvidar del tema del descenso: “Nosotros no les hemos quitado la presión porque el fútbol se juega con ella, el que no juegue el fútbol con presión pierde el norte frente a los objetivos, lo que hemos hecho es que la presión sea en otro nivel, y en otra línea, no en pensar no ser últimos sino ser el primero, por eso estamos peleando los primeros puestos. Después, lo que pase de allí para abajo sí nos interesa, pero es la resultante de un buen trabajo hecho, es decir, si no descendemos es porque somos buenos, no porque Chicó o Pereira sean más malos, ese es un poco el mensaje que se les ha vendido, a Nelson, a la organización y a todos, porque trabajar todos los años para no ser el último sí es muy triste”.



Suárez ha sabido sacarle provecho a las características de sus dirigidos: “Al fin y al cabo son seres humanos todos y la gran diferencia la hace la cabeza, no es otra cosa. Con el cuerpo técnico lo trabajamos a diario, trabajando esos aspectos positivos y necesarios en el juego”.



José Alberto, dice jocosamente, que no los invitaron a la fiesta, pero se están moviendo bien: “Lo que yo les digo a ellos es que nos metimos a una fiesta en la que nadie nos había invitado y tenemos que saber bailar porque si no nos sacan, de hecho, estamos de metidos, para poder que no nos saquen tenemos que saber bailar o si no nos van a sacar”.



Respecto al calendario que les resta, que muestra a rivales como Tolima, Patriotas, Águilas Doradas, Nacional, Once Caldas, Junior, América y Boyacá Chicó, señaló que “es muy duro, pero vamos mirando lo que la vida nos va dando y en esa misma medida vamos estructurando las cosas, no podemos pensar en eso porque el calendario es duro para todos, ahora el gran problema para todos es que Jaguares entró a hacer parte como uno de los equipos duros con que jugar, porque antes pensarían que era un equipo al que se le sumaban los tres puntos, hoy no pueden pensar eso, tienen que pensar que Jaguares es un equipo de respeto y como tal tiene que avanzar y crecer”.



El técnico agradeció la confianza del presidente Nelson Soto en su trabajo, pero considera que los verdaderos protagonistas están en la cancha: “Hay que hacerles un reconocimiento a los jugadores, ellos son absolutamente responsables de lo que está pasando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces