El clásico caleño tiene fecha y hora: así se jugará la jornada 16

La Dimayor publicó este viernes las fechas y horarios de la jornada 16 del fútbol colombiano. Sin lugar a dudas, América y Deportivo Cali se robarán todas las miradas en una nueva edición del clásico vallecaucano.

Agéndese acá con la jornada que irá del 15 al 18 de abril:



​

Viernes 15 de abril



Independiente Santa Fe vs Alianza Petrolera

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Sábado 16 de abril



Once Caldas vs Cortuluá

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+



La Equidad vs Jaguares

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



Junior de Barranquilla vs Bucaramanga

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



17 de abril



Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



Deportivo Pereira vs Millonarios

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Unión Magdalena

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win+



18 de abril



Patriotas vs Envigado

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+