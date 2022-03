Sablazo del 'Patrón' Bermúdez en América: 'paremos estos espectáculos'

El rifirrafe entre el máximo accionista del América, Tulio Gómez, y el entrenador Juan Carlos Osorio, quienes con "mensajes cifrados" en rueda de prensa y redes sociales, dieron muestras de un aparente "divorcio", provocó la reacción del exjugador de los 'Diablos Rojos', Jorge Bermúdez, quien aprovechó el momento para dejarle un consejo a ambos.



Cabe recordar que posterior a la eliminación de la Copa Sudamericana frente al DIM, Osorio manifestó que "el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”, mientras que el dueño de América decía en su twitter que: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”. Un cruce de mensajes que dejaron en entredicho la relación.

El 'Patrón' Bermúdez dejó clara su postura frente a este tema en charla con Balón Dividido de ESPN, y pidió no dar espectáculos que afectan el buen nombre de la institución.



"¿La institución dónde queda? Es que no nació con don Tulio Gómez, al cual le tengo un profundo y absoluto respeto. Me parece un hombre honorable y respetuoso, es más lo conozco hace más de 15 años y sé que ha hecho sus pinos y ha invertido su dinero, y es un tipo exitoso, pero América no nació con él. No nació con Juan Carlos Osorio. Antes que Osorio siquiera pensara en ser técnico ya Gabriel Ochoa Uribe se daba vueltas por todo el mundo con un América multicampeón", dijo Bermúdez.



El directivo de Boca Juniors, quien como jugador vistió la camiseta escarlata en dos etapas (1990-96/2005) y además se puso al frente del proyecto como técnico en 2010, indicó que "Hay que tener un poquito de respeto y tratar que estos trapos sucios se arreglen en casa. Si no se van a arreglar que se comporten a la altura, hay que parar con las declaraciones cruzadas y con ese juego que va y viene. En el fútbol no nos podemos dar el lujo de dar estos espectáculos bochornosos".