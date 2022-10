Pinto vs Guimaraes: una rivalidad que viene desde Costa Rica

Los clásicos o derbis por lo general son los partidos más esperados, por los aficionados en el año o el semestre. Duelos en el que los dos rivales históricos de una ciudad, departamento, región o país se cruzan para medir su nivel futbolístico y demostrar quién es la cancha.



Este domingo se disputa uno de esos juegos, el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, donde los azucareros esperan volver al triunfo en el debut de su nuevo cuerpo técnico y los escarlatas buscarán el mismo objetivo para volver a entrar al grupo de los ocho.



Para esta edición, siendo la 298 por liga y la 333 por todas las competencias, el juego tendrá un toque distinto, y es que contará con dos técnicos mundialistas; y quizás, los dos más importantes de la Selección de Costa Rica en toda su historia. El colombiano Jorge Luis Pinto Afanador por el Cali y brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Henrique Borges Guimaraes, quienes a propósito, han tenido una rivalidad por su pasado en la selección tica.



Todo inició para el 2005, cuando Pinto fue cesado de su actividades como entrenador de Costa Rica, en las eliminatorias del mundial de Alemania 2006 y fue reemplazado por Guimaraes, quien volvía tras la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. Al final pudo clasificarlos nuevamente a dicha cita orbital.



Posteriormente para el 2006 en una entrevista, el técnico santandereano fue interrogado sobre el proceso de su sucesor al frente de la selección, donde lo criticó fuertemente: "la verdad es que (Guimaraes) no sabe de táctica, no tiene conocimiento del tema. Eso es una realidad".



Tiempo después, Guimaraes le respondió que: "lo único que voy a decir sobre eso es que mi rango de entrenador dos veces mundialista no me permite entrar en ese tipo de discusión de si sé o no sé. Estoy en un nivel más alto".



Los años pasaron, se enfrentaron en el segundo semestre del 2019, con Pinto defendiendo los colores de Millonarios y Guimaraes en su primer paso con América, pero el tema no tocó mucho fondo en ese entonces.



Pero previo a este clásico vallecaucano, en la atención a medios en el América de Cali, se le preguntó al entrenador sobre dicha diferencia con su rival del próximo domingo, a lo que respondió que:



“Es cosas de ustedes que para el morbo del partido quieren sacar. No hay absolutamente nada de eso. El domingo van a haber dos entrenadores mundialistas dirigiendo acá en Colombia y eso es buenísimo”.



El clásico vallecaucano se disputará este domingo, a las 5:35 de la tarde en el estadio del Cali en Palmaseca a puerta cerrada.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15