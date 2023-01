Pinto poco a poco va encontrando el equipo para el debut liguero

Este lunes, Deportivo Cali empezó su tercera semana de la pretemporada, pensando en tener el equipo listo para el amistoso internacional contra El Nacional de Ecuador, el próximo 21 de enero y luego para el inicio de la liga colombiana, esperando, si podrán jugar la primera jornada en la fecha estipulada.

De la actualidad, el técnico Jorge Luis Pinto, habló con el programa ‘Zona Libre de Humo’, sobre para qué está el equipo: “el Cali está para competir, buscar los primeros lugares del fútbol colombiano cómo siempre lo hizo y la historia lo dice. Hemos trabajado muy bien, con una mini pretemporada de 15 días muy buena, donde trabajamos un gran volumen de entrenamiento en todos los aspectos, estamos diseñando y conformando el equipo para estar presentes en el campeonato”.



Sobre si llegarán más nombres, dijo que “en este momento creo que hemos cumplido con lo que más o menos necesitábamos. Creo que con este grupo vamos a estar trabajando. Vamos a construir un equipo, que tiene que responder por la competencia y alejarse del nivel donde anda en las posiciones. Hay que darle importancia y presencia a la cantera, estamos equilibrando las cargas”.



Se le interrogó por el caso del defensor Jorge Marsiglia, a lo que respondió que “es un caso que no corresponde a la parte deportiva, corresponde a la parte administrativa-médico, a él ya se le autorizó que se presentara a la parte administrativa y entiendo, que se va a relacionar todo con el seguro, la ARL y todo, porque él propiamente no está trabajando con nosotros desde el primer día. Entiendo que su parte médica no le permite, entonces no se quiere tomar riesgos indebidos, eso lo determina la parte médica”.



Aclaró en qué posición utilizará a Kevin Velasco, si de lateral o extremo: “Velasco es un jugador que para Jorge Luis Pinto, debe jugar del mediocampo hacia adelante. Él no puede jugar en posiciones defensivas. Necesitamos talento, desequilibrio porque es un hombre de ataque”.



De la situación de Daniel Luna, se referenció que aún cuentan con él: “hay una posición que él llena muy bien que es de media punta, más que el costado. Lo considero más frontal, un volante creativo. Tenemos tres jugadores para esa posición: está Andrés Arroyo, que me ha gustado mucho, tiene condiciones, quemó una etapa importante en Jaguares y es de proceso. Tenemos a Michell Ramos, que ya es el momento en el que hay que lanzarlo y está Luna, que está en una intención de negocio, lo que me dice la parte directiva es que todavía no se ha definido nada, por lo tanto lo contemplamos dentro la nómina”.



Por último detalló cómo ha visto a los refuerzos: “se vienen adaptando muy bien al equipo, se han venido compenetrando con el trabajo tanto Dawson, Riascos, Mantilla, Viveros y Jhon Vásquez. Estamos adaptados, el Cali de alguna manera va a jugar un 1-4-2-3-1, pidiéndole a los volantes que generen fútbol también, que no sean solamente volantes de marca. Pero ese es el posicionamiento que nosotros tenemos y en el cual Jhon, Mantilla, Velasco y Viveros encajan en esas posiciones”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15