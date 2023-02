Pinto valoró juego de Cali y elogió a Once Caldas: ‘No es equipo bobo’

Deportivo Cali no pudo ganar su primer partido de la Liga BetPlay 2023 después del empate sin goles contra Once Caldas, en un juego que terminó siendo un poco alejado de las acciones de peligro en los arcos.



Sin embargo, Cali sobre la cancha lució un poco mejor que Once Caldas y pese a la presión que ejercieron constantemente, no lograron marcar la diferencia en el marcador tras la poca intensión que mostró Once Caldas por ganar el partido.





Después del juego en Palmaseca, el técnico Jorge Luis Pinto valoró el juego que hizo Cali, más que todo en el primer tiempo donde la única autocrítica fue que no lograron concretar goles para ganar el partido.



“Nos le plantamos al rival, presionamos, le quitamos la pelota a Caldas como nadie lo había hecho. Pienso que el volumen de ataque que tuvimos fue amplio a pesar de que no encontramos el gol", mencionó Pinto en conferencia de prensa.



De igual manera, habló del rendimiento específico de algunos jugadores durante el partido donde elogió a Aldair Gutiérrez quien hizo un buen partido y fue uno de los que intentó en aproximarse al gol.



"Lo de Aldair Gutiérrez fue brillante, pisó el área contraria, creó acciones de gol, llegó al fondo, marcó en defensa como nadie. Hicieron un extraordinario trabajo, Once Caldas no es un equipo bobo, se defienden muy bien”, resaltó Pinto.



Finalmente, Pinto rescató el buen juego que propusieron y ve para los próximos partidos cosas buenas, por lo que espera seguir mejorando para ganar partidos y empezar a pelear las primeras posiciones.



"Lo mejor que tuvimos fue la dinámica de juego, de pronto nos faltó fue claridad a pesar de las múltiples opciones de gol que tuvimos. Algunas se nos fueron largas e imprecisas, a mí me gustó el partido sobre todo teniendo en cuenta que es el comienzo del torneo, indudablemente que nos falta concretar”, finalizó Jorge Luis Pinto.



Este resultado de Deportivo Cali lo deja de momento mal parado, pero hay que tener en cuenta que es su primer partido del campeonato al tener dos juegos aplazados. El azucarero es 17 con un punto y ahora enfrentará a Atlético Nacional en la cuarta jornada.