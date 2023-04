Triunfo del Cali no levantó a Jorge L. Pinto: ‘No puedo sentirme bien’

Jorge Luis Pinto tomó un respiro con el triunfo del Deportivo Cali 2-1 sobre Unión Magdalena, este sábado en Palmaseca en partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay I. Más allá de salir del último lugar de la tabla parcialmente (el martes juega Once Caldas), fue una motivación para el grupo de jugadores porque están muy presionados y no tienen sus sueldos al día.



Es por eso que el entrenador no escondió su preocupación a pesar de sumar tres puntos de local.



“Sentirme bien, no puedo sentirme bien, eso está claro. Tengo la responsabilidad tanto para el club, como todo el mundo, la afición y para mí. No estamos bien, ganamos, estamos felices pero no estamos bien y en eso sentimos la responsabilidad de las cosas”, manifestó Pinto.



El técnico azucarero agregó: “Estamos contentos, a pesar de todas las dificultades que hemos venido padeciendo. Ojalá que este triunfo nos dé confianza, tranquilidad y podemos aumentar nuestro fútbol y nuestra actitud en el campo de juego”.



Jorge Luis Pinto mencionó que “puede ser que estemos un poco tranquilos, totalmente no, en eso tengo las cosas claras. Yo no vine acá a quedar de trece o de doce, y eso me mortifica, pero eso también me alegra (el triunfo)”.



“Hoy se entregaron, como siempre. Tengo que reconocer que el Unión luchó, corrió y metió, no fue mal partido de ellos”, analizó sobre el partido.



“Nos vamos contentos con los tres puntos, creo que necesitamos esa vitamina, ese estímulo que todos los grupos humanos necesitan y brindan tranquilidad”, señaló.



“Lo único que sé es que en el Deportivo Cali hay que ganar de local y mínimo empatar de visitante. Lo demás, bueno sí, de pronto de reojo (está al tanto del descenso), pero le digo con honradez y no he tocado ese tema con mis jugadores nunca; debemos estar pendiente de los puntos que tenemos que ganar y echar para arriba, no quiero ponerme a hablar del promedio, y ya la competencia dirá las cosas”, puntualizó el técnico del Cali.