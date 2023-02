Pinto tocó el tema de la semana: ‘No quiero que se tiren al piso’

Deportivo Cali logró su primer triunfo del año por la liga colombiana, donde venció 2-1 al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué, por la fecha 6. Al terminó del compromiso, el técnico azucarero Jorge Luis Pinto, resaltó el trabajo de sus dirigidos:



“Es la actitud de los jugadores y en el trabajo que hemos venido incidiendo desde el 2 de enero. Hemos trabajado intensamente en todos los aspectos, se han compenetrado los muchachos, cumplido tácticamente y el esfuerzo se ve ahí, en el resultado. Ojalá que podamos sostener esta línea de producción de equipo y ganar muchos más partidos”.



Destacó el trabajo del lateral Aldair Gutiérrez: “fue brillante, pienso que lo único negativo fue no pegarle un poco más duro al balón en penalti, pero fue brillante. Alimentaba a Kevin Velasco, la intensidad de juego que tuvo, la agresividad en el quite, todo el aspecto del juego aéreo; no fue fácil, hay que reconocer que Tolima fue un equipo recio, duro, que buscó el área los 90 minutos, pero fue un partido muy bien disputado”.



Respecto a la rueda de prensa anterior donde se quejó de la actitud de Águilas, se le preguntó que por qué el Cali hizo lo mismo y sobre si mira el tema del descenso, a lo que respondió que “usted me hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprende, se lo digo con toda la sinceridad. Por qué no me habla que estamos ganando, que vamos invictos, estamos escalando posiciones. Al menos apóyenos en eso”.



Añadió: “¿nosotros nos tiramos al piso? No vio que Mera está desgarrado y los otros tuvimos que sacarlos por eso, podría decir que el Tolima se tiró más al piso. Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de eso y lo invito a que vea el video. Hoy no, primero le dije a ellos es que no quiero jugadores tirándose al piso y parando el partido, tengo esa filosofía de juego y la voy a sostener. No sé si gane o pierda, pero la voy a sostener”.



Está contento porque el equipo está encontrando el gol: “estamos progresando, que felizmente todos los goles en las acciones que tuvimos contra Águilas el partido pasado, hoy se nos dieron, contra Nacional también. Estamos avanzando, pienso que el equipo ha ido cogiendo forma y viene encontrando últimamente el gol, que es lo que estamos buscando, pero nosotros no jugamos para tirarnos atrás. Nosotros jugamos para atacar”.



Corresponsal Futbolred

