Pinto alista el debut del Cali en Liga: 'Tenemos que cuidarnos'

El próximo domingo en horas de la tarde, Deportivo Cali realizará su debut oficial en este 2023, cuando reciba al Once Caldas de Manizales, por la tercer fecha del campeonato colombiano, que inició la semana pasada. Sobre la actualidad del grupo, el técnico Jorge Luis Pinto, comentó que:



“Bueno, el Cali no tiene problemas. El único inconveniente que tiene es que Parra está sancionado por una fecha y no lo podemos tener dentro de una nómina disponible. Lo demás están bien, todo mundo ha hecho un gran volumen de fútbol, han trabajado tácticamente y siento que estamos en un momento bonito para empezar el torneo”.



Se le preguntó sobre si reemplazarán a Daniel Luna, a lo que respondió que “tendríamos que mirar qué oportunidades hay, si se va Luna. Estamos mirando, no maltratemos emocionalmente a Michell Ramos y Andrés Juan Arroyo, que están concentrados con el equipo, trabajando bien, el grupo futbolísticamente está bien”.



Analizó a su próximo rival: “Caldas es un equipo que lleva 20 años jugando a lo mismo, tocando la pelota, buscando salidas, conteniendo el balón, buscando colectividad; fútbol corto, creativo y de eso, tenemos que cuidarnos al máximo, que es la virtud más importante que tiene el Caldas”.





Complementó: “ahora tienen a Sherman Cárdenas y a Dayro Moreno, que son jugadores muy importantes, que tenemos que tener mucho cuidado con ellos en la espalda, la espalda de ellos es mortal y tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos el equipo definido que va a jugar el domingo, a menos que suceda alguna cosa extraordinaria”.



Al final dijo que le ha gustado del equipo en los últimos días: “le hemos dado fútbol al equipo, hemos probado líneas, hombre y me parece que estamos bien, motivados para enfrentar al Caldas de local. Siento que el equipo está compenetrado, que lo que hemos venido haciendo, ha sido bueno; con algunos errores, pero el partido contra Cortuluá me gustó”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15