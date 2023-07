Jorge Luis Pinto explotó: así habló de su salida de Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto entregó sus primeras declaraciones luego de renunciar al cargo de entrenador del Deportivo Cali. En una cruda entrevista, el pasional técnico santandereano no se calló, llegó hasta el llanto, y habló de su salida.



Pinto confirmó que el motivo de su salida fue la contratación del delantero Luis ‘Chino’ Sandoval, al que el técnico rechazó por sus antecedentes disciplinarios.

“Mi continuidad en Deportivo Cali se volvió insostenible. Estaba feliz y contento, trabajando duro, pero se volvió por el hecho de este fenómeno alrededor del jugador (Sandoval): las formas, el no aceptar mis sugerencias en bien del equipo, el proteger a la cantera y en fin. Me dio tristeza la forma en que me lo hicieron”, expresó Pinto este domingo, en entrevista con el periodista Jaime Dinas, de Telepacífico Noticias.



Pinto añadió: “La gota que rebosó el vaso fue la forma de la traída del ‘Chino’ Sandoval. Todos hablan de chismes y después mandarlo a hacer exámenes sin decirme nada, haciéndolo discutido y hablado con ellos. No creo que de la Junta Directiva no quisiera mi continuidad y con lo de Sandoval me enviaran un mensaje. No creo. Mejor me lo hubieran dicho directo, como yo hablo. Pienso que están desesperados. El Cali está pobre pero no arrastrado para recoger todo lo que dejan. Se los dije claramente”.



El santandereano no quería contratar a Sandoval, pues “este equipo es muy disciplinado. Es el primero que he visto acá en el Cali con disciplina y don de trabajo pese a las dificultades económicas. Ha trabajado al 100%”, así que teme por el comportamiento del plantel con la llegada del polémico atacante.



“Siento de todo, tristeza, dolor. Lo que más me gustó cuando conocí a los directivos es que me parecieron caballeros, señores decentes. Es la Junta Directiva de Deportivo Cali. Nunca pensé que pudiera pasar esto. Me siento mal, golpeado. Me entregué de corazón. Me importó un carajo la situación económica. Se lo dije al presidente cuando me contrató. Dije que venía a ganar y no por plata. Quería venir a levantar una linda institución como es Deportivo Cali”.



Pinto, en medio del llanto, afirmó: “Es el momento más feo de mi carrera. Me duele. Se los dije a ellos. Yo soy un hombre honesto, pulcro. No me hagan cosas de esas. Eso con este chico no vale la pena, me golpeó muchísimo en la dignidad y en todo. Me están pegando una cachetada en la cara”.