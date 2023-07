Jorge Luis Pinto dejó en duda su continuidad: problemas para el Cali

Deportivo Cali no pasa un buen momento a nivel deportivo e institucional. Desde hace varios campeonatos los resultados no son los mejores, al punto que los azucareros están luchando recientemente, por no caer en zona de descenso.



La llegada de Jorge Luis Pinto parecía un momento cumbre, con la experiencia en el fútbol que tiene el estratega, para redireccionar todo y evitar la catástrofe en el Cali, pues desde lo económico tampoco hay buenas noticias, ante las deudas y salarios atrasados.



Eso ha puesto en duda la continuidad del técnico, quien en múltiples ocasiones ha reconocido la precariedad y complicaciones del Cali, buscando siempre el bienestar de sus dirigidos, pidiendo que se les paguen los salarios a tiempo.



Sin embargo, la relación entre Pinto y el Cali parece tener un punto de inflexión, ante la llegada de Sandoval al equipo y que el estratega rechazó. En charla con Saque Largo, de Win Sports, el técnico reconoció que su permanencia está en duda “Está en stand by. No está claro mi permanencia, como se los dije a los directivos. Hay un tema de discusión, ellos definen y yo defino si me quedo o me voy”.



Pinto reveló también que fue directo con los directivos, ante la llegada de Luis Sandoval “Yo fui muy claro con el comité ejecutivo. Ahora sí puedo decirlo porque fui claro con ellos: Sandoval llega por la puerta norte y yo salgo por la del sur”.