¿Tras el episodio Sandoval, vuelve Pinto a Cali? Reunión causó revuelo

Deportivo Cali se encuentra muy comprometido en la lucha contra el descenso, por cuenta de las últimas derrotas en Liga Betplay I 2024.

Los malos resultados se arrastran desde hace años y tras la salida de Jaime de la Pava y el interinato de Hernando 'Cocho' Patiño, la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando.



La reciente caída por 2-1 contra Atlético Bucaramanga tiene los nervios de punta en el equipo 'azucarero', que parece no encontrar el rumbo, ni en lo deportivo ni en lo económico, pues las millonarias deudas crecen con los días.



¿La solución sería acudir a un veterano, que además ha estado involucrado en esta lucha por la permanencia

sin los mejores resultados? La versión surge por una inesperada reunión que disparó rumores.



El protagonista en Jorge Luis Pinto, quien estuvo al frente del equipo en 2023. Según el periodista Carlos Arturo Arango, estando en Bucaramanga por el compromiso de este sábado, algunos directivos se reunieron con él, al parecer para explorar un posible regreso.



"Ayer en Bogotá en camino para Bucaramanga los directivos del Cali que viajaron se reunieron con el profesor Jorge Luis Pinto, su regreso es una posibilidad con mucha fuerza, el DT también quiere hacerlo", dijo el periodista.







El diario El País informó que tras el contacto quedaron en seguir hablando, lo que abrió un gran interrogante en la afición: ¿es Pinto la solución tras su primera experiencia y tras la manera como se dio su salida?



Vale recordar que los directivos que hoy se habrían contactado de nuevo con Pinto son los mismos que en el pasado prefirieron que llegara Luis 'Chino' Sandoval y decidieron aceptar la renuncia del estratega.



"Apenas Sandoval entre por una puerta, yo salgo por la otra; y eso se los dije a los directivos”, dijo Pinto en su momento.



“A Sandoval lo presentaron de candidato para llegar al equipo, lo valoramos y les pregunté a muchos amigos, gente cercana a la zona y llegué a la conclusión… le dije a la junta que no era oportuno. Discutimos eso, les dije: valoren que no es una alternativa buena para este momento para el Deportivo Cali por muchas razones; sin embargo, optaron por dejarlo y por eso me fui”, fue la justificación de Pinto.

​

Sin embargo, los miembros del Comité Ejecutivo, integrado entre otros por Guido Jaramillo, Eduardo Calderón y Diego Quintero, quienes se mantienen en el equipo, optaron por el delantero, quien meses después se fue tras no llegar a acuerdo para su renovación. ¿Y así volverá Pinto? Es fútbol, todo puede pasar.