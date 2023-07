Jorge Luis Pinto dio pistas de su nuevo equipo: primera condición

Jorge Luis Pinto renunció al Deportivo Cali de manera inesperada y todo después de que el club diera a conocer la incorporación del polémico fichaje de Luis ‘Chino’ Sandoval, jugador que salió de Junior por indisciplina. Tras esa situación, el técnico dio un paso al costado.

Con respecto a su estadía en el Cali, Jorge Luis Pinto habló con ESPN F90 sobre su paso por la institución azucarera y confirmó que, pese al cariño, terminó haciendo lo correcto tras la llegada del ‘Chino’ Sandoval.



“Fue lo correcto y ahora más. Tomé esa decisión contra mi voluntad porque estábamos trabajando bien, pero se presentó este hecho inoportuno y tenía que tener esa posición”, dijo inicialmente Pinto.



Además, agregó: “apareció este chico (Luis Sandoval) y yo no tenía idea. Yo les dije que de mi parte no era conveniente y que en esa posición había otros jugadores. Soy sincero porque hay que preservar la disciplina. Eso podía perjudicar más que ayudar y no lo compartía. Por eso tomé la decisión. Creo que lo enviaron a hacer exámenes a mis espaldas”, resaltó Pinto.



De igual manera, Jorge Luis Pinto se refirió a su futuro, donde confirmó que no tiene ofertas, pero el próximo club con el que negocie tiene que tener un buen proyecto y estabilidad económica, ítem importante para él, pues eso es una ayuda para ser exitosos.



“Voy para mi casa. No tengo afán y esperando si se presenta un proyecto bonito. Yo en Cali estaba contento, me respondían bien los jugadores. Ahora hay que mirar el presupuesto y sin eso el fútbol no existe. Si eso no se da, no se tiene el éxito”, finalizó el experimentado técnico Pinto.



Por ahora, Pinto hará un análisis personal para definir lo que se hizo en Cali y mientras pasa ese trago amargo en su carrera y dejar atrás lo que para él fue "mi peor momento como técnico por todo lo que ha pasado".