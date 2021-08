Bermúdez ‘agachó la cabeza’: reacción a dura respuesta del ‘Bolillo’

La polémica historia entre Jorge Andrés Bermúdez y Hernán Darío Gómez parece haber llegado a su fin. Este jueves, el periodista colombiano se refirió por última vez a la discusión en la que se enfrascó con el entrenador antioqueño.



El lío empezó hace un par de días cuando el ‘Patrón’, en el programa ‘ESPN FShow’, criticó el rendimiento del ‘Bolillo’ al frente del Independiente Medellín y le insinuó retirarse. Después pidió excusas públicas, pero Hernán Darío no se quedó con las ganas.



“Él no ha entrado ni siquiera al fútbol y me quiere sacar a mí. Ese es un muchacho que de todas partes lo han echado por mala persona. Es un imitador de las cosas malas de periodistas importantes. Ese man antes nos dio fue risa aquí... Ese muchacho es un acomplejado y no hay que pararle muchas bolas”, expresó el DT en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado por Liga.



Justamente dichas palabras fueron recopiladas por la producción de ESPN y se las mostraron en vivo a Bermúdez. Su reacción, lejos de encender nuevamente la polémica, fue sumamente tranquila.



“Lo escuché y lo entiendo porque debe sentirse ofendido, evidentemente. Yo ya le pedí excusas, ya le dije que me había equivocado y ya está. Nada personal, bacano, no hay lío”, expresó.



Así fue todo: