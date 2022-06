Bermúdez criticó fuerte: 'Millonarios no ha podido porque es limitado'

Millonarios sigue dando de qué hablar y los programas de debate han dedicado espacio para analizar las razones del nuevo fracaso en el embajador, que después de ser el mejor del 'todos contra todos', quedó eliminado en la penúltima jornada de los cuadrangulares. Un duro golpe en el que se siguen buscando responsables.

A propósito, Jorge Bermúdez le lanzó un dardo al técnico Alberto Gamero en medio del programa Equipo F, de ESPN. "Campeones morales entonces, campeones sin copa y sin vuelta olímpica. Millonarios no ha podido porque es limitado en su estilo de juego. Ante Junior, cuando le pasaron encima y lo dominaron, no fue bueno defendiendo. No ganan porque cuando los ponen a hacer otra cosa no tienen el recurso, lo que sí hacen en Junior, Tolima y Nacional".



Y aunque también le halló cuota de responsabilidad, Daniel Angulo decidió salir en defensa del entrenador. "Hay equipos que tienen una diferencia brutal con Millonarios y es un manejo administrativo bueno y una chequera muy buena, en el caso de Nacional y Junior. Uno podría exigirle a Alberto Gamero y tiene mucha responsabilidad, no en eso en particular, sino en aceptar trabajar en las condiciones en las que la que lo pone a trabajar Millonarios. Nacional, Junior y Tolima tienen alternativas de juego".



Angulo agregó que es "muy complejo lo que ya ha hecho Alberto Gamero con este Millonarios, con la nómina que tiene, como para exigirle que tenga variantes en su juego. Desde luego tiene que trabajar y mejorar, pero ya ha hecho mucho. Indudablemente no es ajeno a la responsabilidad de este fracaso en Millonarios".