Bermúdez habló de favoritos al título y dejó sin chances a Nacional

En pleno desarrollo de la fecha 13 de Liga Betplay I-2023, Águilas Doradas derrotó al América de Cali en el cierre de la jornada del martes. El equipo de Lucas González se mantuvo en la parte alta de la tabla con 25 puntos, los mismos del líder Millonarios. El buen momento de los antioqueños los perfila al título. Así lo cree Jorge 'Patrón' Bermúdez.



El periodista se refirió al proceso de Águilas, primero con Leonel Álvarez y ahora con Lucas, y confía en que darán pelea por el título del primer semestre. Los metió en la pelea con Millonarios, América y Medellín, este último que incluso está por fuera de los ocho. ¿Y Atlético Nacional? Lo dejó fuera de sus cuentas.



"Águilas es favorito al título. Si usted me dice hoy quiénes son favoritos al título le digo Millonarios, Águilas Doradas, el mismo América y sigo metiendo ahí al Medellín. Águilas no peleó con cualquiera", mencionó Bermúdez en En ESPN F90 hablando del duelo directo entre América y Águilas, que terminó 1-3 en el Pascual Guerrero.



"No nos podemos olvidar del proceso de Águilas. Esto no comenzó con Lucas González y él mismo lo dice, esto comenzó hace año y medio con Leonel y hay siete jugadores que se comieron el primer torneo con Leonel, no clasificaron", agregó sobre el proceso del equipo antioqueño que está peleando en la punta de la tabla.



En 13 jornadas disputadas, Águilas Doradas parece hacerse inquebrantable. Suma 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Además, es el equipo con más goles en el semestre (20).



Bermúdez indicó que todo se debe a que "La dirigencia de Águilas le dio continuidad a Leonel y el equipo tomó más forma y se hizo más fuerte; en el segundo torneo clasificó. Esta nómina lleva jugando junta un año y medio".