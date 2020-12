‘Estoy viviendo un sueño, trabajé para esto’: Jonathan Marulanda

Atlético Nacional sigue trabajando en la sede de Guarne, donde planean tener un equipo competitivo para la temporada 2021. Los verdolagas de la mano de Alexandre Guimarães y su cuerpo técnico buscarán ser protagonistas. Una de las caras nuevas del equipo es Jonathan Marulanda, quien espera ser el dueño de la banda derecha en el equipo, brindando su experiencia y talento.



“Estoy muy contento de volver a mi ciudad, soy consciente de las responsabilidades que tengo. Trabajo muy fuerte para seguir creciendo. Estoy trabajando en la marca, espero seguir mejorando en el inicio y salida de juego. Somos un equipo que nos sirve proponer en todo momento”, comentó Marulanda en rueda de prensa virtual.



Sobre sus sensaciones de vestirse con la camiseta de Nacional, diez años después de vivir una etapa como jugador en las categorías formativas, Jonathan precisó que “estoy viviendo un sueño, trabajé para esto. Siempre con mucho empeño en los demás equipos para llegar al más grande. Hay muchas sensaciones lindas, estoy motivado en poder jugar el primer partido. En estos días por mi mente, solo pasan buenos pensamientos”.



En cuanto a la experiencia que sumó en equipos como Leones, Medellín y Deportes Tolima, el antioqueño se motiva cada día. “Me considero un jugador completo. En Tolima y Leones jugué como central y me fue muy bien. En Medellín jugué de lateral izquierdo y puedo desempeñarme en varias posiciones en defensa. Es algo lindo saber que fui importante en varios equipos antioqueños. Día a día y proceso tras proceso, voy madurando. De todo voy aprendiendo y ahora llego más fuerte para afrontar este reto. Por encima de todas las situaciones, este año ha sido muy lindo. Pude jugar varios partidos en el Deportes Tolima. Tuve mucha exigencia allá”.



Enfocado en este nuevo desafío, Marulanda comentó que “a nivel institucional, tenemos la responsabilidad de ganar títulos. Hace varias temporadas no ganamos nada y debemos pelearlo todo. Vengo con hambre de gloria, la motivación y el trabajo está. De Nacional me sorprende todo. Tenemos todas las herramientas para hacer un buen trabajo y debemos desempeñarlas en el campo de juego. Es importante estar en una institución que te apoya en todo”.



El jugador habló sobre lo que busca el técnico Alexandre Guimarães, desde su posición como lateral derecho. “El ‘profe’ Guimarães es una persona muy inteligente, hemos trabajado mucha táctica en el campo y en videos. Nos hemos acoplado muy bien. En cuanto a mi posición, el ‘profe’ busca un lateral muy aplicado. Para salir no tenemos problemas en que podamos sumar al ataque. Lo importante es sumar una gran cantidad de jugadores para someter a los rivales”.



Finalmente, Marulanda valoró la sede deportiva que tiene el club y su Centro de Alto Rendimiento. Algo que apenas pudo disfrutar ahora en su etapa como jugador profesional, teniendo en cuenta que hace 10 años, las categorías formativas practicaban en otros escenarios. “En la estructura, Nacional está por encima del resto. Nos hace sentir grandes y eso motiva para lo que viene”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8