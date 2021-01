'Junior fue pasajero, ahora estoy en el mejor equipo del país: Álvez

La llegada de Jonatan Álvez al Atlético Nacional ha sido foco de interés e inquietud por parte de la afición. Si bien, el uruguayo llega a su segunda experiencia en Colombia como vigente campeón del campeonato ecuatoriano con Barcelona, su paso en 2018 con Junior no lo olvidan y por ahora, muchos no lo catalogan como refuerzo.

"Junior fue un tiempo pasajero, ahora estoy en el mejor equipo del país y quiero hacer las cosas muy bien, trabajando muy duro y darle lo mejor a la institución", declaró Álvez en conferencia de prensa.



Sin embargo, el jugador está motivado por su arribo al conjunto verdolaga. "Me recibieron muy bien, espero ponerme a punto físicamente y aprovechar la oportunidad cuando el técnico me la brinde. La propuesta me salió estando en vacaciones, cuando se comunicaron conmigo, la acepté sin problemas. Es un equipo muy grande en Colombia".



Álvez habló sobre su situación disciplinaria, la minimizó y confía en hablar con goles en el terreno de juego. "No me interesa lo que hablen de mí en lo disciplinario. En todas las instituciones donde estuve, saben lo que brindé y lo que soy. Estoy enfocado en hacer muy bien las cosas y darle alegrías a la institución".



Finalmente, elogió a Jefferson Duque y espera ser un complemento en el frente de ataque. "Jefferson Duque es un referente, es un orgullo jugar al lado de él. Si jugamos juntos, esperamos complementarnos para hacer grandes cosas. Yo pienso en acoplarme bien, para darle muchas alegrías a la institución".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8