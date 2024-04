Johan Rojas se confiesa y se ilusiona con jugar en Nacional

El volante de La Equidad Johan Rojas ha conseguido tener un buen semestre y su nombre ha empezado a sonar para grandes equipos del fútbol colombiano, siendo Atlético Nacional el que ha aparece en la lista.

Al parecer, Nacional está siguiéndole la pista al jugador de 21 años y las directivas del club estarían reactivando conversaciones para hacerse con el volante.



Luego de dispararse esa posibilidad, el mismo Johan Rojas se refirió a esa posibilidad de ir a Nacional y en una entrevista con ‘Gambeta y Larga’, el volante dejó claro que su sueño es jugar en el club verdolaga, dejando abiertas las puertas para llegar al equipo de Repetto.



“Es mi gran sueño ir a Nacional, estar en Medellín, sería una cosa hermosa por lo que representa, porque soy hincha del equipo, me críe con mi papá llevándome al estadio a verlo jugar. La final en 2016 marcó mi vida, la Libertadores me marcó. Vivirla como hincha, siempre lo soñé y dije ‘algún día tengo que jugar con Nacional’, dijo Rojas.



De igual manera, el talentoso jugador recordó cómo fue su debut como futbolista profesional y dejó claro que eso nunca se le olvidará, pues fue contra un equipo grande como Junior en Barranquilla.



“Es el sueño que todo el mundo quiere, se le pasan a uno miles de cosas por la cabeza en ese momento. Debutar en Barranquilla en el Metropolitano, donde uno ve a la Selección, fue muy bonito, por la corta edad que tenía. Ya venía entrenando con los muchachos, me fui a ver un partido de Medellín contra Patriotas en Tunja con unos amigos, se me apagó el celular y cuando llegué a la casa, abrí la lista de convocados y vi mi nombre. No tenía ni maleta para viajar”, contó.



Por último, aseguró que quiere ser campeón con La Equidad y también aspira a llegar a la Selección Colombia, siempre que su buen momento en el asegurador lo avale.



“Estoy enfocado en sacar a Equidad campeón este semestre. Somos un grupo muy humilde, que todos trabajamos por lo mismo. Obviamente siempre está la ilusión de la Selección, por el momento el objetivo es ser campeón”, finalizó Rojas.