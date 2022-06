¿Johan Arango se retira del fútbol? Tulio Gómez habló al respecto

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se refirió recientemente a la lista de jugadores que pretendió fichar en su club y que no convencieron al técnico de aquel momento, Juan Carlos Osorio. El directivo se refirió a los casos particulares de Dayro Moreno y Hugo Rodallega. El tema surgió tras mencionar a talentosos indisciplinados como Dayro, a quien le rindió este semestre con el Bucaramanga. Fue allí donde surgió el nombre de Johan Arango.



En medio de la charla con el programa El Corrillo de Mao, el periodista el 'Tigre' Morales indicó que Johan Arango se retiraría del fútbol para dedicarse a sus negocios personales. Cabe recordar que el atacante alcanzó a disputar unos partidos este año con Jaguares. "Me encontré un amigo de él y me dijo (...) Quiere ser influencer y se va a radicar en Estados Unidos , trabaja con monedas bitcoin y se va a retirar", mencionó el periodista.



Tulio Gómez aprovechó la información entregada por el periodista para indicar que "es un pesar" que un jugador con tantas condiciones se perdiera por la indisciplina. "A tres técnicos les dije, Johan Arango, qué calidad. Ese muchacho tiene una virtud, alguna vez cuando estaba en Jaguares me lo encontré en Montería y le dije Johan usted es mucho talento, ajuíciese".



Y continuó diciendo "me dijo: ‘yo salgo en la noche a rumbear y llego a entrenar y me los como a todos en el entreno’. Es privilegiado, nunca se lesionaba, le faltó disciplina, pero que pesar, es un buen muchacho, buena persona, pero muy rumbero, qué lástima", recalcó Tulio sobre el caleño de 31 años, que pasó por América en 2013, y que pudo haber regresado si no fuera porque los técnicos le bajaron el pulgar a raíz de sus escándalos.