Graterol habló de sus culpas: 'no es como empieza sino como termina'

El portero venezolano Joe Graterol se mostró confiado en que América de Cali podrá sacar adelante su cuadrangular semifinal, a pesar de haber caído en la primera jornada ante Águilas Doradas por 2-0. El guardameta de los 'Diablos Rojos' se vio comprometido en el tanto de Robinson Flores, en el que terminó cometiendo un blooper.



Al termino el partido en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, el jugador expresó que América perdió porque le faltó actitud desde el inicio. Sin embargo, valoró la intención con la que salieron en el segundo tiempo, en la que "solo faltó el gol" para cambiar la historia. Al final, los rojos cayeron con goles de Flores y Marco Pérez, quien anotó de penalti.

"La conclusión es que pudo haber sido otro partido, pero el desenlace es la consecuencia de como se empieza. No empezamos bien, obviamente el gol viene por una acción en la que estaban encima, pero en la cual tengo responsabilidad", mencionó Graterol.



Y agregó que "el primer tiempo sobre todo no entramos con el ímpetu ni la actitud para jugar este partido y algo similar a lo del segundo tiempo que era irlo a buscar. Esto no es como empieza sino como termina, pero yo confío mucho en el equipo y hay que levantar la cara (...) Tuvimos más la pelota en el segundo pero faltó un poco más de generación, un gol nos hubiera metido en el partido, pero ya pasó y pasamos la página".



Finalmente, el jugador se refirió a los dos partidos de local que se vienen, primero ante DIM, luego frente al Pasto. "Los dos partidos que tenemos en casa hay que sacar el máximo provecho. Nos faltó el gol y un poco más de claridad para tener una posibilidad que prometiera, pero el rival se defendió bien", agregó sobre la derrota en Rionegro.