Jhonny Ramírez: la defensa a Viera y la crítica a directivo del Pasto

En días pasados, Alberto Santacruz, gerente deportivo del Deportivo Pasto, se retractó en sus redes sociales por las acusaciones hacia Sebastián Viera, capitán y arquero del Junior, en las que afirmaba que el portero uruguayo había lanzado comentarios xenófobos al banco nariñense, en el duelo entre Pasto y Junior que se disputó el pasado 11 de abril.

Tras la polémica, Jhonny Ramirez, exjugador de Millonarios, se manifestó en sus redes sociales y, en forma de defensa, se refirió a lo hecho por Sebastián Viera, y criticó fuertemente al ejecutivo del cuadro volcánico, a quien calificó como "huevón".



"Gracias a Dios no jugué en estas épocas, ese VAR, esas cámaras y ese silencio de los estadios me hubiera matado. Pero a lo que voy es que el gerente del Deportivo Pasto es un total huevón".



Y añadió: "Se ve que no jugó ni con tierra, para al menos saber que el que está adentro está a 2.000 revoluciones por minuto, con la sangre caliente. Tenes que saber con quien agarrar pelea, no podes meterte con el extranjero más ganador de fútbol colombiano en los últimos tiempos, sin al menos tener un sol, para el poder decir 'mu'".



"Lo que se dice en la cancha se queda en la cancha, y es demasiado feo salir a quejarse y aún más salir a decir mentiras. Las personas que asumen estos cargos deberían tener al menos experiencia deportiva, con conocimiento que sepan manejar su cargo con altura y respeto por los futbolistas", precisó el exvolante de marca.

Gracias a Dios no jugué en estas épocas, ese VAR, esas cámaras y ese silencio de los estadios me hubiera matado.

Pero a lo que voy es que el gerente de @DeporPasto es un total HUEVON. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) April 15, 2021

1. se ve que no jugó ni con tierra, para al menos saber que el que está adentro y está a 2.000 revoluciones por min, con la sangre caliente. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) April 15, 2021