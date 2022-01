¿Fue obligado? 'Hay un dolor, más que todo de Duque, al ir a Nacional'

Jhon Duque ya habló a fondo del cambio de acera: a su regreso a Colombia no volvió a Millonarios sino a Atlético Nacional, equipo que le ofreció garantías suficientes tras su experiencia en México.

Al final, es la historia no solo de los futbolistas sino de todos los trabajadores, que tienen el derecho absoluto de aceptar la oferta que mejor se acomode a sus intereses.



Pero en este caso, ese 'dolorcito' en el corazón azul se sigue sintiendo y parte, según la opinión del exjugador albiazul, Jhonny Ramírez, del propio Duque: "los jugadores no son los responsables, los culpables son los directivos porque estoy seguro que si ellos ofrecen una mejor estabilidad, seguramente, esos muchachos van a querer volver, pues saben que son de la casa, que son importantes, que tienen una historia bonita y que pueden ayudar a empujar a esos jóvenes", dijo a Noticias RCN.



Ramírez cree que si había un equipo al que el mediocampista quería volver era Millonarios y no Nacional: "es difícil opinar por los otros, pero sé que hay un dolor más que todo de Duque al ir a Nacional, yo creo uno es un trabajador del fútbol y también necesita el bienestar para su familia. Los directivos no piensan en el equipo, en los hinchas, muchos menos en el jugador, no sé por qué los jugadores tienen que pensar en los directivos más no en los equipos", lamentó.



Un regreso como el de Duque o algún otro jugador que se haya ganado el cariño de la hinchada es, según Ramírez, una necesidad para un club como Millonarios: "Esto es un negocio, pero pueden buscar un equilibrio en donde puedan conseguir dinero, jugadores y brindarle alegrías a los hinchas, que es lo más justo (...) A los equipos grandes como Millonarios les es mucho mas fácil recuperar la inversión haciendo buenas contrataciones, buscando ganar, porque eso es lo que genera ingreso, que el equipo pueda lograr títulos, que la gente esté emocionada con su equipo, que compre camisetas, que vaya al estadio, porque sin duda la hinchada de Millonarios invierte en su equipo",