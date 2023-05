Sería bomba: juvenil y mundialista del Junior, en carpeta de Brighton

No todo es tristeza en medio de la campaña de Atlético Junior, que lo tiene viendo los cuadrangulares por TV.

Cuando se intenta rearmar el grupo, después del escándalo de indisciplina que le costó el despido a Luis Sandoval y que involucró a otros cuatro jugadores, e mercado de fichajes en Europa podría deparar algo de consuelo.



Según las versiones que llegan desde Inglaterra, un jugador del club barranquillero estaría en carpeta del equipo revelación de la temporada en la Premier League.



Se trata de Jhon Vélez, mediocampista de 19 años que estaría en la carpeta del Brighton, equipo que se aseguraría en competencias europeas para la próxima temporada y que ofrecería una importante cantidad por sus servicios.



Vélez cuenta con un movimiento del mercado que está casi confirmado: la salida de Alexis Mac Allister, reciente campeón mundial con Argentina, al Brighton. Ese ese el perfil que buscarían reemplazar con el joven talento del Junior.



Por ahora él está concentrado en la Selección Colombia que juega el Mundial Sub-20 de Argentina y aunque no tiene el rótulo de titular indiscutible, siempre que ingresó dio buenos resultados en el Sudamericano.



Se especula que el equipo tiburón pediría una cifra cercana a los 2 millones de euros por los servicios de una de sus joyas, conservando un importante porcentaje en transferencias futuras, un modelo que fue muy rentable en el caso de Luis Díaz.



Pero no sería el único destino de Vélez pues también se afirma que Porto de Portugal lo estaría siguiendo con el objetivo de llevarlo, pulirlo y luego dejarlo para uno de los clubes destacados del Viejo Continente. Por ahora no hay confirmaciones oficiales pero el rumor ya dispara la cotización. Habrá que espera a que termine el Mundial, ojalá con mayor protagonismo, para tener certezas.