Jugador del Cali amenazó con irse: 'No puedo seguir con fracasos'

Deportivo Cali ha intentado levantarse del mal momento deportivo y pese a que hubo alguna mejoría en cuanto a resultados con respecto al primer semestre, la verdad es que hoy, el equipo que dirige Jaime de la Pava sigue sin repuntar y su presencia en los cuadrangulares se ha complicado.

A falta de cuatro fechas para culminar la fase regular de la Liga BetPlay 2023-II, Cali tiene la misión de no ceder puntos para aferrarse a lograr un cupo entre los ocho mejores.



Sin embargo, de no clasificar, el jugador Jhon Vásquez, una de las figuras que se quedó para este segundo semestre de 2023, dejó claro en una entrevista con el programa ‘Súper Combo del Deporte de RCN Radio’ que se marchará si no logran acceder a un cupo. Además, sentenció que está cansando de acumular fracasos.



"Hoy lo digo públicamente aquí, si no clasifico a los 8, yo me voy del Cali. No puedo seguir con más fracasos. Si no clasificamos se tiene que ir todo el mundo", mencionó Jhon Vásquez.



'Jhon Vasquez si no clasificamos me voy" del @AsoDeporCali



Pese a ello, Vásquez dio una felicitación a la hinchada por el constante apoyo al equipo aún sabiendo el momento difícil y dejó claro que cada partido es una final.



“Gracias al hincha del Cali, siempre nos han apoyado. Créanme que ningún futbolista quiere hacer las cosas mal, yo los invito a que nos acompañen, será una final adelantada y son vitales para nosotros”, finalizó Jhon Vásquez.

Actualmente, el Deportivo Cali está en la posición 11 con 20 puntos y su próximo rival será el Deportes Tolima, en juego aplazado de la fecha 6 de Liga 2023-II.