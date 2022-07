Jhon Solís, pide pista en el plantel profesional de Nacional

Atlético Nacional sigue mostrando un buen trabajo de su cantera y la mejor muestra es de la labor que realiza el equipo sub 18 en la Copa Mitad del Mundo que se está disputando en Ecuador. El equipo verdolaga es líder de su grupo con 4 puntos, producto de una victoria contra Gremio de Brasil y un empate frente a Alianza Lima.



Con estos resultados, el equipo verdolaga quedó cerca de avanzar a la siguiente fase del certamen. Bastando un punto frente a Talleres de Argentina, este martes 19 de julio en las canchas del Centro de Alto Rendimiento de Independiente del Valle.



Una de las figuras es Jhon Elmer Solis, el volante vallecaucano de 17 años es el goleador del equipo con 3 goles en dos partidos. Con paso de Selección Colombia sub 15 y sub 17, Jhon debutó con el equipo profesional el 28 de febrero de 2022 en la derrota 3-1 contra Bucaramanga. En total, ha disputado con Nacional 136 minutos, contando los que hizo en el debut de la Liga II-2022 contra Cortuluá.



"Estoy muy contento de este momento, contra Gremio fue un partido esperado contra un gran rival. Nos medimos y sacamos un gran resultado, con humildad y con fútbol. Frente a Alianza Lima, todos aportamos y se mostró el trabajo en equipo, eso me alegra mucho. Poder aportar", reseñó el jugador.



Pensando en lo que viene, Jhon Elmer no se achica ante la responsabilidad. "Estamos en la capacidad para ser campeones, pero vamos paso a paso, trabajando por el objetivo, con humildad y paciencia".



Esta es la cuarta participación de Nacional en este certamen, en las tres anteriores no ha podido avanzar de los cuartos de final. Esperan que esta sea su revancha.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8