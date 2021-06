Coreando su nombre: así fue el último adiós a Jhon Mario Ramírez

El sábado anterior, todo el fútbol colombiano se llenó de luto tras conocerse la muerte del exfutbolita y entrenador Jhon Mario Ramírez. El bogotano falleció a causa del covid-19.

Este lunes se hizo un homenaje por la vida del recordado volante creativo. Fue una ceremonia que se transmitió al público y en la que sus familiares (padre, hijos, hermanos) lo recordaron con mucho cariño.



Justamente uno de sus hermanos habló del amor de ‘Jhonma’ hacia su familia, Dios y el conjunto embajador: “Siempre vivió agradecido por Millonarios. Amó a su familia por encima de todo. Muchas gracias por ser un genio, ser mi hermano, por ser siempre diferente, porque antes de hablar ya había pensado todo, gracias mamita por ese hermano que me diste”.



Su hija habló de sus tres grandes amores: “Dios, su familia y su amado Millonarios e hinchada”. Así mismo, su hijo recordó cuando escuchaba corear su nombre en El Campín: “Escuchar corear tu nombre no tiene precio. A mi con 10-12 años se me erizaba la piel de escuchar como coreaban, como lo alababan y eso me llenaba el corazón”.



Justamente sobre esto último, su padrastro reveló una anécdota y pidió un último cántico por el ídolo albiazul: “Cuando iba al estadio, coreaban el nombre de Jhon Mario. Se me hinchaba el corazón de la emoción. Qué alegría escuchar corear su nombre, me regocijé con mi familia. Yo nunca lo hice, pero hoy quiero romper ese protocolo. Ayúdenme con eso”.



Vea acá toda la ceremonia: