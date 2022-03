JJ Tréllez llamó la atención al fútbol colombiano: ‘estamos mal’

Nacional y Millonarios se quedaron sin Copa Libertadores, luego de perder sus llaves contra Olimpia y Fluminense, respectivamente. Ante esto, quedarán solo Cali y Tolima, como los representantes nacionales en el máximo certamen de clubes del continente.



Uno de los jugadores recordados por la afición verdolaga es Jhon Jairo Tréllez, quien habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, acerca de la pobre participación de los clubes colombianos, en general, en el certamen continental.



“En los clubes nos hemos vuelto folclóricos, no se planifica visionando hacer una buena participación en Copa Libertadores, sino en vender a los jugadores. Nadie piensa hoy en sostener un buen equipo”.



“Cali salió campeón y ahora va en los últimos puestos de la Liga. Acá venden, pero no refuerzan los equipos. Tampoco ni se sabe a qué queremos jugar” agregó sobre el caso del cuadro azucarero.



La 'turbina' concluyó con “Es una vergüenza, porque no pasamos ni la fase de grupos. Eso es una fiel muestra de lo que pasa en el fútbol colombiano”.