¿Jhon Duque a Nacional? Campeón con Millonarios defendió y criticó

Duele y mucho: los hinchas de Millonarios no han recibido con agrado la posibilidad de que Jhon Duque sea refuerzo de Atlético Nacional para 2022, fichaje que parece estar muy adelantado para el equipo verdolaga.



Duque salió campeón con Millonarios en 2017, es bogotano y se marchó a México como un ídolo embajador. Sin embargo, el fútbol podría llevarlo al equipo con el que más rivalidad hay en la historia albiazul.



Los aficionados de Millos han criticado al jugador en caso de que acepte fichar con Nacional. Y este viernes, 31 de diciembre, un exjugador albiazul, que también fue campeón con el club bogotano, se manifestó vehementemente sobre la posibilidad de ver a Duque vestido de verde y blanco.



Jhonny Ramírez, campeón en 2012-II con los embajadores, aseguró en su cuenta de Twitter que “si Jhon Duque llega a Nacional, para mí es normal y no es ninguna traición…el 98% de los jugadores haríamos lo mismo”.



Ramírez continuó con su postura y criticó a directivos del fútbol. “Si te ofrecen estabilidad no lo piensas dos veces, los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador”, añadió.