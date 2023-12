La fuerte reacción de Jhon Bodmer por la goleada que sufrió Nacional

Atlético Nacional perdió 0-5 contra Independiente Medellín, en el clásico antioqueño de la fecha 5 del Grupo B, que se disputó este domingo 3 de diciembre en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.



Un resultado que no da espacio a las explicaciones, la defensa del derrotado o a cualquier argumentación. Y eso lo sabía el director técnico Jhon Jairo Bodmer, quien tuvo una fuerte reacción en rueda de prensa, fue autocrítico y puso la cara asumiendo toda la responsabilidad de la vergonzosa derrota en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2023.



“En estas circunstancias, cuando las cosas no salen y más como se dieron el día de hoy, hay que poner la cara y asumir. Nunca he planteado para perder o empatar. Tengo que asumir la responsabilidad, sea cual sea la razón, desde la plantilla, la nómina que puse, la estructura que utilicé”, comentó el entrenador de Atlético Nacional.

Bodmer le envió un mensaje a la hinchada de Nacional: “Pedirle excusas a la afición por lo que sucedió, es mi responsabilidad, no la de los muchachos, es mía y aquí estoy para poner la cara. Hay que replantear y cerrar nuevamente porque mañana (lunes) hay otro día, trabajar como profesionales”.



El entrenador continuó: “Las cosas no salieron y no me queda de otra que pone la cara y asumir la responsabilidad. No voy a señalar individualidades de que sean mejores o peores o quizás hubieran sido o no, prefiero asumirlo yo desde el planteamiento. Soy el que está en cabeza y tengo que asumir lo que sucedió”.



“Hoy (domingo) vivimos un accidente aquí y el miércoles hay que lavarnos la cara y levantarnos. Una vez termine el día miércoles miraremos los del 2024. Para mí es supremamente doloroso terminar un partido así, nadie se lo imaginaba, veníamos motivados mentalmente, obviamente del pasado no podíamos vivir, como seres humanos tenemos que tener autocrítica”, concluyó el ‘profe’ Bodmer.