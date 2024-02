Bodmer, conforme pese al empate: ‘Vamos por el camino indicado’

Atlético Nacional se midió este jueves con Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, duelo que terminó empate 1-1 con goles de Álvaro Ángulo y Dayro Moreno.



Pues bien, tras el juego el técnico del cuadro verdolaga, Jhon Bodmer, dejó sus sensaciones del partido y se mostró tranquilo y conforme con lo hecho en el campo pese a ceder un punto en casa.



“Felicito al grupo, se hizo un buen esfuerzo no solo desde lo físico, sino también desde el juego. Construimos varias chances y me eso me da tranquilidad. Por supuesto que quiero constancia, pero adelante había un gran rival que también generó situaciones. La idea es seguir creciendo”, comentó de inicio.

“Se nos escaparon dos puntos, pero vi cosas buenas y vamos por el camino indicado con este proceso”, agregó el estratega.



Sobre la conformación del equipo dijo: “Estamos intentando encontrar un equipo tipo, pero más allá de eso, me da tranquilidad que hay recambio, que tengo alternativas individuales como Edwin Torres y Edier Ocampo. Conformaremos una nómina completa con revulsivos que tengan buen nivel”.



Además, habló sobre lo que se debe trabajar con la idea de juego: “Necesitamos mejorar la atención y la concentración en la pérdida del balón y ante esa posibilidad hacer vigilancias y recuperar la pelota y sino retrasar a los jugadores, eso seguiremos trabajando”



Por su parte, aclaró que rotó la plantilla no por decisión técnica sino por necesidad: “La nómina no se rota porque sí, estoy pensando en la seguidilla de partidos. Mañana regeneramos y luego viajamos a Tunja y después Copa Libertadores. No quiero responsabilizar a nadie de la plantilla con las rotaciones”.



Finalmente, habló de los rumores sobre su posible destitución: “La presión que tengo, es la que yo mismo me pongo. Sé lo que necesita el equipo. En Nacional siempre van a surgir nombres así uno vaya ganando, perdiendo o empatando. Yo tengo la tranquilidad que se está haciendo un trabajo que se ve en la cancha. Con el tiempo se verá el respaldo”.