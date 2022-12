Pasó exámenes médicos con Junior y se fue: descartado otro fichaje

Junior de Barranquilla ha sido uno de los equipos del fútbol colombiano que más han sumado refuerzos para la temporada 2023, donde esperan hacer buena presentación en Copa Sudamericana y lograr el título de Liga BetPlay, este último, superando el desafortunado rendimiento en el clausura.



Con la incorporación de jugadores como los defensas Edwin Herrera, Iván René Scarpeta y Amaury Torralvo, los volantes Carlos Sierra, Léider Berrío, la estrella Vladimir Hernández y el delantero Brayan León, Junior buscará volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.



Sin embargo, los directivos de Junior siguen en la búsqueda de refuerzos internacionales y en las últimas horas estaba prácticamente confirmado el fichaje del venezolano Jesús Hernández, quien se practicó exámenes médicos el pasado 30 de diciembre y solo faltaba la firma para hacerse oficial.



Según la información filtrada, Hernández no llegó a un acuerdo económico con Junior de Barranquilla y todo quedó sobre la mesa del equipo tiburón, quien, de momento, decidió no continuar con el proceso de vinculación.



Tras no llegar a un acuerdo económico con Junior, Jesús Hernández tendría lista una oferta de Arabia Saudita que sería muy superior a lo que el equipo barranquillero le ofreció, por lo que podría negociar con un equipo de ese país.



Hay que recordar que Jesús Hernández fue figura en Envigado y tras no continuar en el conjunto paisa, decidió escuchar ofertas, pero aún no se sabe si decidirá ir al fútbol extranjero o quedarse en Colombia.