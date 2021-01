'Llegar al América de Cali es una responsabilidad muy grande': Malagón

El defensa central bogotano Jerson Malagón, de 27 años, tiene todo acordado con América de Cali para que militar en el conjunto escarlata por las dos próximas temporadas, a la espera de que la institución le confirme la fecha de su llegada a la capital vallecaucana para realizarle los exámenes.

Reconocido como uno de los más destacados en su puesto en el año que termina, tiene como objetivo ganarse el puesto en el bicampeón colombiano, que tendrá Copa Libertadores y la defensa del título como sus principales retos en el 2021.



Malagón considera que no va a haber ningún problema en las pruebas, ya que nunca ha sufrido de lesiones. “Faltan los exámenes médicos, pero siempre he sido muy sano, gracias Dios no he sufrido de nada, nunca he tenido lesión de rodilla ni nada y espero que todo salga muy bien”.



En el momento de la llamada de FUTBOLRED se encontraba haciendo donación de comida a personas necesitadas en un sector de Bogotá.



Sobre su acuerdo con América dijo: “Bien, estoy esperando que el equipo salga de las renovaciones y esta semana que viene presentarme en Cali, ya todo está claro con don Tulio (Gómez) y con Mauricio Romero. Todo a través de mi representante. La vinculación será a dos años con opción de compra y hay que agradecer esta linda oportunidad que me da Dios y América”.



En cuanto a la campaña hecha en Pasto y el motivo de interés de los ‘diablos’, dijo que “ellos me venían haciendo seguimiento desde mitad de año, gracias a Dios me fue bien en el partido con América y en la temporada que hice con Pasto se ratificó el buen torneo que hice y ahora es luchar por América”.



Sobre el significado de llegar al campeón colombiano, señaló que “es una responsabilidad muy grande, iré a luchar a muerte por esta camisa, sé la responsabilidad que significa ponérsela, la responsabilidad por tanto hincha que hay en Colombia y en el mundo, sé que tengo que entregar todo de mí y Dios permita que todo me salga bien”.



Concretamente de su posición en la cancha explicó: “No tengo problema en manejar las dos piernas, incluso soy más derecho que zurdo, pero me comporto mejor por la izquierda, pero no le veo inconveniente, gracias a Dios”.



También se refirió a sus fortalezas: “Soy un líder que impulsa a los compañeros a luchar, a guerrear, y cuando tengo el control de la pelota soy muy tranquilo, me gusta salir jugando a ras de piso, sé es lo que me caracteriza y por algo me trajeron al América, eso fue lo que aprendí los dos años que estuve con el ‘profe’ Diego Corredor, entre Patriotas y Pasto”.



De Pablo Ortiz, con quien coincidió en Pasto, aunque el joven defensor no tuvo minutos, dijo que “es un buen muchacho, gran trabajador, muy callado, con él hice una buena relación y esperemos que ahora en América pueda seguir fortaleciéndose esta relación”.



En cuanto al duelo que tendría con Marlon Torres y Ortiz por la titularidad, sostuvo que “sé la competencia que me toca, ellos vienen haciéndolo muy bien, esperemos que todo se dé muy bien, que sea una competencia sana y que jueguen los dos mejores”.



Finalmente, reveló el objetivo que tenía para este año: “Quería ir al América por su hinchada, por la pasión que la gente tiene por el equipo, ahora Dios me presenta esa oportunidad y espero aprovecharla”.



Jeison inició su carrera en La Equidad, al lado de Diego Novoa, otra de las nuevas caras escarlatas. También estuvo en Orsomarso, Tigres (ambos de la Primera B), Patriotas (en dos periodos), Águilas Doradas y Pasto.



América salió a un corto periodo de vacaciones al día siguiente de la final con Santa Fe y debe regresar a entrenamientos el lunes 4 de enero, esperando la confirmación o no de su cuerpo técnico.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces