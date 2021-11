América empieza a perder fichas para 2022: esta sería su primera baja

El extremo Jeison Lucumí, quien retornó en febrero de 2021 al fútbol colombiano después de militar en el Elche de España, no continuará con América de Cali. El jugador y el club llegaron a un acuerdo para su salida y será la primera baja confirmada pensando en el próximo año. Así lo informó el programa Zona Libre de Humo tras recibir información de primera mano. El empresario de Lucumí, Alex Ríos, fue quien entregó la noticia.



"Le confirmó Alex Ríos agente de Jeison Lucumí a Nelson Calceto de Zona Libre de Humo que llegó a un acuerdo con América y el extremo no continuará con los rojos en 2022", escribió en twitter el periodista Carlos 'Petiso' Arango.



Lucumí ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición escarlata por su intermitencia. El hombre de Suárez (Cauca) ya había jugado con los 'Diablos Rojos' entre 2014 y 2017, antes de partir a Nacional y posteriormente al fútbol mexicano, por lo que su regreso generó grandes expectativas.



En lo corrido del año, Jeison ha jugado 31 partidos con América (15 en Liga Betplay II), ha marcado dos goles (uno frente a Once Caldas en Liga I y otro en la reciente derrota 2-1 con La Equidad) y se ha reportado con tres asistencias (la más reciente en el triunfo 3-0 frente al Pasto).



Este domingo, América de Cali jugará por un milagro que le permita meterse a los cuadrangulares semifinales. Deberá derrotar al Pereira y esperar que lo acompañen otros resultados. Envigado, Jaguares y Bucaramanga no deben pasar del empate contra Huila, Patriotas y La Equidad. Ese empujón lo metería octavo con 29 puntos.