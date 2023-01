Tomás Ángel sigue encantando: referente de Nacional lo respaldó

Inició el camino de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2023-I. Los verdolagas debutaron con una alegría en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín contra Once Caldas. Tomás Ángel recibió su primera titularidad y tuvo grandes sensaciones disputando 79 minutos, reemplazado por el capitán de la institución antioqueña, Jefferson Duque. Una vez fue sustituido, se viralizó una imagen de los dos, veteranía y juventud abrazados.



En 79 minutos, Tomás Ángel apareció en el centro del ataque y también se tiró por las bandas. Con mucha movilidad y desmarcándose muy bien, inquietó la defensa del Once Caldas, y tuvo una jugada vital que pudo ser la primera conquista del partido. Entró al área, recortó a su marca y ante el achique de Eder Chaux, centró raso para Óscar Perea y la zaga despejó.

Tomás Ángel no fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 para disputar el Sudamericano, una decisión polémica por parte de Héctor Cárdenas, pues dejó afuera de la lista al goleador del combinado nacional con ocho goles. Ricardo Caraballo, Juan David Fuentes e Isaac Zuleta no han estado a la altura de lo que se esperaba y volvió a generarse el debate del por qué no contar con Ángel.



Jefferson Duque que sustituyó a Tomás Ángel a los 79 minutos apareció en las redes sociales para respaldar el futuro que tiene Colombia con Ángel. Duque tiene la función como capitán de instruir a los jóvenes y Paulo Autuori designó una nómina muy juvenil con Tomás, Óscar Perea y Jhon Solís además de otros suplentes que tuvieron la oportunidad de ingresar.

Cuando se dirigieron los jugadores nuevamente al terreno de juego para el segundo tiempo, se viralizó una imagen de Jefferson Duque abrazando a Tomás Ángel demostrando el cariño que le tiene al delantero, quien puede ser su sucesor en Atlético Nacional. El referente aconsejando al juvenil, una foto que fue capturada en el mejor momento para respaldar a Tomás.



De hecho, Jefferson Duque subió esa foto a sus redes sociales con una historia en su cuenta oficial de Instagram que decía, "antes me respaldó Juan Pablo Ángel, y ahora yo respaldo al 'Angelito'. Buen trabajo, ya llegará el gol". Tal vez lo único que le faltó a Ángel en el partido fue haberse ido con una anotación por las buenas sensaciones que dejó. ¿Otro dardo a la Selección Colombia Sub-20 y Héctor Cárdenas?