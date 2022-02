Javier Méndez espera que el Medellín mejore en partidos fuera de casa

Deportivo Independiente Medellín volvió a caer como visitante, esta vez contra Santa Fe por 1-0. Los rojos no han tenido un buen rendimiento jugando por fuera del Atanasio, donde acumulan 25 partidos de invicto. Al equipo le sigue costando jugar en esa condición y uno de los hombres nuevos en la plantilla como Javier Méndez confía en que esto se pueda revertir en los próximos partidos de la temporada.

“En líneas generales, tuvimos un momento de distracción que lo pagamos caro. En el segundo tiempo encontramos la rebeldía necesaria para ir a buscar el resultado. No me gusta hablar de los árbitros, pero cada vez que iban a retomar el juego, hacían toda una ceremonia. Igual no justifica el resultado, tenemos que resolver estos problemas de puertas para adentro y seguir mejorando cada día”, detalló Méndez en conferencia de prensa.



Además, “en los partidos de visitante cometimos errores que pagamos caro, debemos minimizarlos para que no nos queden los juegos cuesta arriba. No debemos apuntar a nadie, hay que corregir en los entrenamientos y con las indicaciones del cuerpo técnico, para cuando tengamos nuevamente la posibilidad de jugar afuera, conseguir un mejor resultado, es nuestra deuda. De local estamos fuertes, pero esperamos que esta mala racha la podamos romper y que la historia sea otra”.



Independiente Medellín tendrá dos juegos consecutivos en el Atanasio por Liga: Águilas Doradas y el clásico antioqueño contra Nacional. Para el partido contra América de Cali, en la fecha 11, el poderoso buscará en Cali, romper esa racha de no ganar.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8